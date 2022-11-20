Об этом 24 каналу рассказал политический аналитик и журналист из США Армен Чибухчан. По его словам, ситуация на фронте и все, что делает Украина, заставляет россиян нервничать.

Читайте также: Путин уже не имеет такого влияния: с кем ему придется договариваться, чтобы избежать борьбы за власть

Поэтому российские захватчики будут пытаться сделать хотя бы что-нибудь, чтобы изменить ситуацию.

Россияне потеряли Купянск и всю Харьковскую область, дальше – Херсон. В русских пабликах не понимают, что происходит. Самое страшное, что может произойти с пропагандой Путина – это то, что люди начнут думать, что их обманывают,

– отметил Чибухчан.

К россиянам постепенно приходит осознание реальности

Журналист из США отметил, что страхи России хорошо демонстрирует "мутация", произошедшая с российскими пропагандистами.

Сначала на российском телевидении рассказывали о том, что санкции полезны для российской экономики и России нужно развивать собственную промышленность.

Сейчас же в пропагандистских шоу откровенно говорят о том, что если полностью отказаться от изделий с Запада, то российская железная дорога остановится, а самолеты перестанут летать.

По словам политического аналитика, такое изменение позиции косвенно является заслугой Украины.

Это то, чего достигли ВСУ. Когда россиян сильно избивают и начинает болеть, то к ним постепенно приходит осознание реальности.

– заметил журналист.

Чего боится Владимир Путин

Он добавил, что в Кремле боятся экономических последствий санкций против России.

"Путин не рассчитывал на то, что России придется импортозамещать все. Он надеялся, что удастся договориться с Западом и в самом худшем случае поделить Украину", — отметил Чибухчян.

Обратите внимание Россия не готова ни к всеобщей мобилизации, ни к следующим боям: в ISW объяснили причины

По мнению журналиста из США, российский диктатор не ожидал, что война затянется на 9 месяцев. Он также был уверен, что нужно дождаться зимы. Тогда Запад поймет, что замерзает без российского газа и пойдет на переговоры.

Однако произошло то, чего российский диктатор не ожидал. Страшнее всего для Путина, что Европа не боится зимы. Именно это было последним аргументом Путина. Других аргументов, кроме ядерного оружия, у него не остается,

– подчеркнул Чибухчан.

Российский диктатор не достиг того, чего хотел

Как отметил аналитик, российский диктатор хотел "наказать" Запад за поддержку Украины. Однако большинство европейских стран решили проблемы с энергоносителями.

Ситуация у Путина уже настолько плоха, что он уже даже Орбану – своему крупнейшему союзнику в Европе – не снабжает нефть,

– добавил Чибухчан.

При этом, по мнению журналиста, у российского диктатора нет стратегии, как выйти из сложившейся ситуации.

Тактика хорошего и плохого полицейского

В то же время, страны Запада не настроены на эскалацию ситуации с Москвой. Как отметил политический аналитик, Запад применяет с Россией "тактику хорошего и плохого полицейского".

В первые дни войны роль хорошего "полицейского" исполнял президент Франции Эммануэль Макрон. Затем эту роль взял на себя лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Да и сейчас Запад заигрывает с Россией,

– сказал журналист из США.

Почему Запад дает Путину надежду на переговоры с Украиной

По его мнению, такая линия поведения связана с тем, что у России есть ядерное оружие. Чибухчан отметил, что если у обезьяны есть граната, то надо отвлекать ее внимание, играть с ней, чтобы в определенный момент гранату отобрать. А если обезьяна поймет, что она – в тупике, и у нее нет выбора, то может и взорвать эту гранату.

Именно поэтому Путину дают определенную надежду, что возможно найдутся те, кто убедит Зеленского, чтобы он пошел на переговоры с Россией.

– объяснил политический аналитик.

Он добавил, что подобную игру с Россией можно четко проследить по заявлениям западных политиков.

Есть периоды, когда начинают заигрывать с Путиным, чтобы он думал, что есть какая-то вероятность переговоров. А в это время Украина берет Харьков, Изюм, Херсон.

Однако, как только заявления Запада начинают сеять сомнения в самой Украине, западные страны напоминают о том, что только Киеву решать, когда проводить переговоры.

Стрим Юрия Гаврищака и Армена Чибухчана: смотрите полное видео

Переговоры между Украиной и Россией: коротко