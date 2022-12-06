Про це 24 каналу повідомила кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Вона зазначила, що обстріли лунали у північних прикордонних районах – Росія у такий спосіб тримає наших оборонці у напрузі. У Куп'янському районі в селі Обухівка через обстріл загинув 68-річний чоловік.

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Страждає Куп'янський район

За її словами, Куп'янщина дуже сильно потерпає від обстрілів.

На жаль, немає доби, щоб не обстріляли цю область,

– наголосила вона.

Кореспондентка розповіла, що страждають у першу чергу будинки у приватному секторі, багатоповерхівки, медичні установи, освітні заклади. Ворог завдає ударів без розбору, залякуючи саме Куп'янщину.

У Харкові надпотужно спрацювало ППО

Вона зазначила, що під час масованого обстрілу 5 грудня, який завдав значних ушкоджень іншим регіонам України, в Харкові та область надпотужно спрацювали сили протиповітряної оборони.

Саме тому вчора на Харківщині були тільки віялові відключення світла, хоча всі жителі напружено чекали на можливий блекаут. Зараз харків'яни зі світлом, з теплом, з водою,

– зауважила вона.

Анна Черненко наголосила, що по області продовжуються відновлення інфраструктури. Регіон потроху повертається до життя.

"На Харківщині навіть скоротили комендантську годину: тепер вона триває з 23.00 до 5.00. Харківська військова адміністрація прийняла таке рішення на прохання підприємців, транспортників, щоб вони могли збільшити час своєї роботи", – повідомила вона.

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