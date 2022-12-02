Про це повідомила меркиня Чугуєва Галина Мінаєва. Так, ракетний удар наробив немало лиха.

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Що відомо про обстріл Клугино-Башкирівки

За словами Мінаєвої, внаслідок нічного обстрілу російською ракетою частково зруйнована житлова п'ятиповерхівка. На щастя, обійшлося без загиблих. Втім, є поранені та знищено майно багатьох мешканців.

Тепер необхідні першочергові потреби – важка техніка для демонтажу аварійних конструкцій, будівельні матеріали, відновлення пошкоджених комунікацій і забезпечення тимчасовим житлом тих, хто його втратив. Меркиня зазначила, що всі ці питання вирішуватимуть з максимальною оперативністю.

Речниця голови ОВА Олена Шаповал повідомила, що по п'ятиповерхівці у селі Клугино-Башкирівка російська армія вдарила, за попередньою інформацією, ракетою С-300. Двоє жінок отримали поранення.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що постраждала жінка 67 років, її госпіталізували до медичної установи та надали допомогу, пацієнтка продовжить лікування амбулаторно. Ще одній 24-річній жінці надали допомогу на місці.

Що відбувається на місці обстрілу / фото Галина Мінаєва

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