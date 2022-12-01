Як розповіла кореспондентка 24 каналу Анна Черненко, під час зйомки сюжету енергетики натрапили на протипіхотну ворожу "міну-метелик". На місце викликали саперів. Це – неодноразовий випадок. Енергетики майже щодня знаходять такі "сюрпризи".
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Щойно хлопці витягували провід і знайшли міну. Нема чого боятися. Вже вистачить боятися. Хай росіяни бояться. Міна називається "метелик". Лежить і чекає, коли хтось на неї наступить. Але ми наступати не будемо. Чекаємо на саперів,
– розповів працівник Харківобленерго Микола Церковний.
Сам Микола з початку повномасштабного вторгнення евакуював більш ніж тисячу людей з Харкова. А згодом віддав свою автівку на потреби ЗСУ. Зараз чоловік допомагає повертати світло на деокупованих територіях.
Яка ситуація з подачею електрики на звільненій Харківщині
За словами Черненко, в Балаклійському районі вдалося відновити подачу електроенергії вже на 88%. В Ізюмі світло вже є у 95% користувачів. Енергетики потроху просуваються в місцевий район.
Відновлення поступово йде до Старого Салтова. У Вовчанську, попри постійні обстріли з боку окупантів, вже на 100% є світло. Енергетики виїжджають на відновлення ліній передач після обстрілів.
На жаль, складна ситуація – це Борівський та Куп'янський райони, які теж продовжують обстрілювати окупанти. Але й там змогли дати електрику. Тепер після нових обстрілів поновлюють живлення. Дворічанський район зараз єдиний, який ще не деокупований. Там ситуація найскладніша,
– зазначила Черненко.
Як харківські енергетики відновлюють електропостачання: дивіться відео
Росія атакує енергетичну інфраструктуру України
- В Україні вже не залишилося жодної теплової та гідроелектростанції, яка б не зазнала атак від Росії. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
- Попри все, директор ДТЕК Максим Тімченко переконаний, що Росія не зможе занурити Україну в темряву. Світло все одно вдасться відновити.
- За два місяці підприємства ДТЕК вже зазнали аж 16 терористичних атак з боку Росії.