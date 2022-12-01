Як розповіла кореспондентка 24 каналу Анна Черненко, під час зйомки сюжету енергетики натрапили на протипіхотну ворожу "міну-метелик". На місце викликали саперів. Це – неодноразовий випадок. Енергетики майже щодня знаходять такі "сюрпризи".

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Щойно хлопці витягували провід і знайшли міну. Нема чого боятися. Вже вистачить боятися. Хай росіяни бояться. Міна називається "метелик". Лежить і чекає, коли хтось на неї наступить. Але ми наступати не будемо. Чекаємо на саперів,

– розповів працівник Харківобленерго Микола Церковний.

Сам Микола з початку повномасштабного вторгнення евакуював більш ніж тисячу людей з Харкова. А згодом віддав свою автівку на потреби ЗСУ. Зараз чоловік допомагає повертати світло на деокупованих територіях.

Яка ситуація з подачею електрики на звільненій Харківщині

За словами Черненко, в Балаклійському районі вдалося відновити подачу електроенергії вже на 88%. В Ізюмі світло вже є у 95% користувачів. Енергетики потроху просуваються в місцевий район.

Відновлення поступово йде до Старого Салтова. У Вовчанську, попри постійні обстріли з боку окупантів, вже на 100% є світло. Енергетики виїжджають на відновлення ліній передач після обстрілів.

На жаль, складна ситуація – це Борівський та Куп'янський райони, які теж продовжують обстрілювати окупанти. Але й там змогли дати електрику. Тепер після нових обстрілів поновлюють живлення. Дворічанський район зараз єдиний, який ще не деокупований. Там ситуація найскладніша,

– зазначила Черненко.

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