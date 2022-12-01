Как рассказала корреспондентка 24 канала Анна Черненко, во время съемки сюжета энергетики натолкнулись на противопехотную враждебную "мину-лепесток". На место вызвали саперов. Это неоднократный случай. Энергетики почти каждый день находят такие "сюрпризы".

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Только что ребята вытаскивали провод и нашли мину. Нечего бояться. Уже хватит бояться. Пусть россияне боятся. Мина называется "бабочка". Лежит и ждет, когда кто-то на нее наступит. Но мы не будем наступать. Ждем саперов,

– рассказал работник Харьковоблэнерго Николай Церковный.

Сам Николай с начала полномасштабного вторжения эвакуировал более тысячи человек из Харькова. А потом отдал свой автомобиль на нужды ВСУ. Сейчас мужчина помогает возвращать свет на оккупированных территориях.

Какая ситуация с подачей электричества на уволенной Харьковщине

По словам Черненко, в Балаклейском районе удалось возобновить подачу электроэнергии уже на 88%. В Изюме свет уже есть у 95% пользователей. Энергетики постепенно продвигаются в район.

Восстановление постепенно идет в Старый Салтов. В Волчанске, несмотря на постоянные обстрелы со стороны оккупантов, уже на 100% есть свет. Энергетики выезжают на восстановление линий передач после обстрелов.

К сожалению, сложная ситуация – это Боровский и Купянский районы, которые тоже продолжают обстреливать оккупанты. Но и там смогли дать электричество. Теперь после новых обстрелов возобновляют питание. Двуречанский район сейчас единственный, еще не деоккупированный. Там ситуация самая сложная,

– отметила Черненко.

Как харьковские энергетики возобновляют электроснабжение: смотрите видео

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