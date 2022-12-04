У ніч проти 4 грудня, окупанти знову атакували з артилерії райони Куп'янська, що у Харківській області, та населені пункти поблизу. Незабаром стало відомо, що загарбники пошкодили дорожнє покриття та транспортну інфраструктуру регіону.

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Наслідки прильотів ворожих ракет на Харківщині

За словами Синєгубова, росіяни випустили 3 грудня близько 23:00 ракети С-300, які пошкодили вікна та дахи в 5 приватних будинках Шевченківської громади.

Також близько 03:00 год ранку з боку Росії відбувся ще один ракетний обстріл населеного пункту Шевченкове. Постраждалих немає,

– констатував очільник ОВА.



Окупанти обстрілюють Харківщину та Куп'янськ / Фото Олега Синєгубова

Глава області вкотре наголосив, що удари окупантів – хаотичні, тому не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги та завжди спускатись в укриття.

Окрім того, Синєгубов загадав про добровільну евакуацію жителів регіону, що продовжує проводити місцева влада. Станом на 4 грудня виявили бажання переїхати у більш безпечні райони Харківщини ще 185 людей.



Складна ситуація на Харківщині / Фото з телеграм-каналу глави ОВА

Зверніть увагу! Протягом доби росіяни завдавали ударів по населених пунктах Вовчанської громади, Харківського району, а також Ізюмщини. На щастя, обійшлось без постраждалих.



Наслідки прильотів у Харківській області / Світлина Олега Синєгубова

Ситуація на Слобожанському напрямку

Як повідомляє командування ЗСУ в ранковому зведенні 4 грудня, на Слобожанському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони понад десяти населених пунктів. Серед них:

Одноробівка;

Стрілеча;

Нескучне;

Тернова;

Стариця;

Огірцеве;

Черняків;

Чугунівка;

та Дворічна Харківської області.

Детально довідатись про те, які міста та села обстрілювали окупанти за минулу добу та як героїчно Збройні Сили протистояли загарбникам, ви може на карті бойових дій.