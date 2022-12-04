В ночь на 4 декабря, оккупанты снова атаковали из артиллерии районы Купянска, что в Харьковской области, и населенные пункты поблизости. Вскоре стало известно, что захватчики повредили дорожное покрытие и транспортную инфраструктуру региона.

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Последствия прилетов вражеских ракет в Харьковской области

По словам Синегубова, россияне выпустили 3 декабря около 23:00 ракеты С-300, повредившие окна и крыши в 5 частных домах Шевченковской общины.

Также около 03:00 утра со стороны России произошел еще один ракетный обстрел населенного пункта Шевченково. Пострадавших нет,

– констатировал глава ОВА.



Оккупанты обстреливают Харьковщину и Купянск / Фото Олега Синегубова

Глава области в очередной раз подчеркнул, что удары оккупантов хаотические, поэтому не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги и всегда спускаться в укрытие.

Кроме того, Синегубов приказал о добровольной эвакуации жителей региона, который продолжает проводить местные власти. По состоянию на 4 декабря изъявили желание переехать в более безопасные районы Харьковщины еще 185 человек.



Сложная ситуация в Харьковской области / Фото с телеграмм-канала главы ОВА

Обратите внимание! В течение суток россияне наносили удары по населенным пунктам Волчанской общины, Харьковского района, а также Изюмщины. К счастью, обошлось без пострадавших.



Последствия прилетов в Харьковской области / Фотография Олега Синегубова

Ситуация на Слобожанском направлении

Как сообщает командование ВСУ в утренней сводке 4 декабря, на Слобожанском направлении артиллерийские обстрелы подверглись районам более десяти населенных пунктов. Среди них:

Одноробовка;

Стрелка;

Нескучное;

Терновая;

Старица;

Огурцово;

Черняков;

Чугуновка;

и Двухлетняя Харьковской области.

Подробно узнать о том, какие города и села обстреливали оккупанты за прошедшие сутки и как героически Вооруженные Силы противостояли захватчикам, вы можете на карте боевых действий.