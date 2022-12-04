В ночь на 4 декабря, оккупанты снова атаковали из артиллерии районы Купянска, что в Харьковской области, и населенные пункты поблизости. Вскоре стало известно, что захватчики повредили дорожное покрытие и транспортную инфраструктуру региона.

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Последствия прилетов вражеских ракет в Харьковской области

По словам Синегубова, россияне выпустили 3 декабря около 23:00 ракеты С-300, повредившие окна и крыши в 5 частных домах Шевченковской общины.

Также около 03:00 утра со стороны России произошел еще один ракетный обстрел населенного пункта Шевченково. Пострадавших нет,
– констатировал глава ОВА.


Оккупанты обстреливают Харьковщину и Купянск / Фото Олега Синегубова

Глава области в очередной раз подчеркнул, что удары оккупантов хаотические, поэтому не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги и всегда спускаться в укрытие.

Кроме того, Синегубов приказал о добровольной эвакуации жителей региона, который продолжает проводить местные власти. По состоянию на 4 декабря изъявили желание переехать в более безопасные районы Харьковщины еще 185 человек.


Сложная ситуация в Харьковской области / Фото с телеграмм-канала главы ОВА


Последствия прилетов в Харьковской области / Фотография Олега Синегубова

Ситуация на Слобожанском направлении

Как сообщает командование ВСУ в утренней сводке 4 декабря, на Слобожанском направлении артиллерийские обстрелы подверглись районам более десяти населенных пунктов. Среди них:

  • Одноробовка;
  • Стрелка;
  • Нескучное;
  • Терновая;
  • Старица;
  • Огурцово;
  • Черняков;
  • Чугуновка;
  • и Двухлетняя Харьковской области.

Подробно узнать о том, какие города и села обстреливали оккупанты за прошедшие сутки и как героически Вооруженные Силы противостояли захватчикам, вы можете на карте боевых действий.