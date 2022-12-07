За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли Харьковскую область много раз. В основном, враг гатил по Купянскому и Чугуевскому районам.
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Купянский район попадает под вражеские обстрелы по несколько раз в день. Чуть реже достается Чугуевскому району. Но населенные пункты там уже потерпели большие разрушения.
За последние сутки в Харьковской области из-за обстрелов 2 человека погибли и 2 были ранены. Нет ни дня, чтобы не было раненых или убитых,
– рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.
В Харьковской области открыли более 9 тысяч дел о преступлениях оккупантов
В Харьковской области продолжают фиксировать преступления российских оккупантов. Прокуратура области уже открыла более 9 тысяч уголовных производств по фактам российской агрессии.
Многие случаи объединены в одно производство. К примеру, массовое захоронение украинцев в Изюме, где обнаружили 451 тело жертв россиян, стало основой для одного дела. Однако, если каждое производство разбирать на отдельные факты, то число преступлений россиян значительно превышает цифру в 9 тысяч.
Готовят ли россияне наступление на Купянск: смотрите видео
Есть ли угроза нового наступления на Харьковщину
Российские захватчики не оставляют попыток изменить ситуацию на фронте в свою пользу. В частности, россияне активизировались на Купянском направлении. В соцсетях распространяется информация о том, что оккупанты готовят новое наступление на эти территории.
Такие попытки наступления могут быть и, в принципе, россияне не прекращают попыток прорывов, разведки боем или обстрелов. Однако после освобождения территорий Харьковщины все подразделения, входящие в ВСУ, территориальную оборону и Нацгвардию, полностью подготовили свои позиции для защиты,
– сказала Черненко.
Журналистка добавила, что если россияне начнут наступление на Купянщинский район, то украинские защитники его не просто отразят, а еще и продвинутся дальше и начнут освобождать Луганщину.
Ситуация в Харьковской области: последние новости
- Харьковщина на 98% освобождена от оккупантов. Однако враг продолжает наносить удары по территории области. В частности, 5 декабря враг обстрелял полтора десятка населенных пунктов.
- С начала полномасштабной войны оккупанты беспощадно обстреливали и сам Харьков. Вражеских снарядов настолько много, что пришлось обустроить для них "кладбище".
- Как сообщил мэр Игорь Терехов, ущерб из-за разрушений в результате российских обстрелов в Харькове составляет около 9 миллиардов долларов.