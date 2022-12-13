Деталі нічного обстрілу Харківщини

Росіяни обстріляли мирне місто ракетами С-300. Це відбулося після 4 години ранку.

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Під час атаки автомобіль швидкої допомоги їхав на виклик до хворого. Відомо, що 54-річний фельдшер зазнав поранень. Допомогу йому надали на місці події. Водночас в автомобілі вибуховою хвилею вибило вікна.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що ракета влучила у двоповерхову адміністративну будівлю. Через це трапилася пожежа на площі 400 квадратних метрів. Унаслідок обстрілу будівля повністю зруйнована. На щастя, обійшлося без потерпілих.



Росіяни повністю зруйнували адміністративну будівлю / Фото з телеграму Олена Синєгубова



Наслідки обстрілу Куп'янська / Фото з телеграму Олега Синєгубова

Зверніть увагу! Росіяни впродовж доби активно обстрілювали Куп'янський напрямок. Вони гатили з танків та всього спектру артилерії в районі Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Берестового. За попередніми даними, минулося без жертв та постраждалих.

Обстріли Херсона

Окрім Харківської області, росіяни щодня обстрілюють також Херсонщину. 12 грудня окупанти здійснили масовану атаку на Херсон. В Офісі Президента повідомили, що ворог атакував житловий масив. Пошкоджень зазнали будинок, поліклініка та лінія електропередач.

На жаль, внаслідок атаки загинули 2 людей, а ще 5 – постраждали.