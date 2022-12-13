Деталі нічного обстрілу Харківщини
Росіяни обстріляли мирне місто ракетами С-300. Це відбулося після 4 години ранку.
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Під час атаки автомобіль швидкої допомоги їхав на виклик до хворого. Відомо, що 54-річний фельдшер зазнав поранень. Допомогу йому надали на місці події. Водночас в автомобілі вибуховою хвилею вибило вікна.
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що ракета влучила у двоповерхову адміністративну будівлю. Через це трапилася пожежа на площі 400 квадратних метрів. Унаслідок обстрілу будівля повністю зруйнована. На щастя, обійшлося без потерпілих.
Росіяни повністю зруйнували адміністративну будівлю / Фото з телеграму Олена Синєгубова
Наслідки обстрілу Куп'янська / Фото з телеграму Олега Синєгубова
Обстріли Херсона
Окрім Харківської області, росіяни щодня обстрілюють також Херсонщину. 12 грудня окупанти здійснили масовану атаку на Херсон. В Офісі Президента повідомили, що ворог атакував житловий масив. Пошкоджень зазнали будинок, поліклініка та лінія електропередач.
На жаль, внаслідок атаки загинули 2 людей, а ще 5 – постраждали.