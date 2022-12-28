Так, в селе Бугаевка Чугуевского района в лесу на мине взорвались 47-летний мужчина и его сын, которому всего 7 лет. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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Как на Харьковщине на мине взорвались мужчина и маленький мальчик
28 декабря житель села Бугаевка вместе со своим 7-летним сыном пошли на рыбалку. Играя, мальчик побежал к кустам и взорвался на мине. Отец хотел помочь ему, но также взорвался на взрывном устройстве.
В результате взрыва мужчина и мальчик получили взрывные травмы – их госпитализировали в больницу. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь.
В Харьковской области мужчина и мальчик взорвались на мине / фото Харьковская областная прокуратура
Следователи начали расследование / фото Харьковская областная прокуратура
Место, где отец и сын подорвались на мине / фото Харьковская областная прокуратура
Еще раз призываю всех к внимательности и осторожности, особенно на деоккупированных территориях области. Не посещайте леса, лесополосы, не выходите на обочину дорог и так далее. Это может быть опасно для жизни,
– подчеркнул Синегубов.
Глава региона также призвал ни в коем случае не касаться подозрительных и непонятных предметов. В таком случае сразу нужно обращаться к правоохранителям или спасателям ГСЧС.
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