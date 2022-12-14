Важно помнить, что "минная опасность" существует не только на Востоке и Юге Украины, где ведутся ожесточенные бои между захватчиками и Вооруженными Силами, но и в областях, которые освободила украинская армия еще весной. Скажем, сегодня, 14 декабря, пограничники сообщили, что пострадал человек в Киевской области из-за взрыва мины.

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Какого типа была вражеская мина

В ГНСУ отметили, что инцидент произошел в одном из населенных пунктов, находившемся под оккупацией вражеской армии. Мина, на которой взорвался человек, была российского производства.

Пограничники зафиксировали взрыв неизвестного предмета. На место происшествия немедленно вызвали специалистов, обнаруживших противопехотную мину российского производства ПМН-4,

– отметили в пресс-службе.

Пострадавшего человека доставили в больницу, где ему оказывают помощь. В то же время в пограничной службе в очередной раз подчеркнули, что недалеко от границы с Россией и Беларусью действуют "режимные ограничения" – например, запрещено ходить в леса, ведь это опасно.

Умышленно ли россияне оставляют ловушки

В своем недавнем традиционном обращении Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российские захватчики сознательно пытаются оставить после себя как можно больше смертельных ловушек. В частности, это зарытые фугасы, растяжки, заминированные здания, машины и объекты инфраструктуры.



Как безопасно передвигаться по деоккупированным территориям / Картинка 24 Канала

К этой теме следует упомянуть, что не так давно в Херсонской области на мине взорвался автомобиль с полицейскими. Четверо правоохранителей в результате погибли, а еще четверо получили ранения.