Об этом рассказал глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко. По его словам, взрывы прогремели около 20:00.

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В Никополе оккупанты взорвались на минах

Евтушенко рассказал, что на береговой линии города Никополь сработали мины заграждения. Жители, проживающие рядом, слышали серию взрывов.

На вопрос о количестве пострадавших и о том, кто попал на минное поле, бойцы ответили, что жители города не пострадали, но раки будут довольны,

– добавил глава РВА.

Чуть позже он призвал местных жителей успокоиться, ведь береговая линия района находится под контролем Сил обороны Украины.

"Все нормально, уже никто никуда не плывет", – подытожил Евтушенко.

Общие потери врага по состоянию на 13 декабря

С начала полномасштабной войны российские войска терпят катастрофические потери. По состоянию на 13 декабря украинские бойцы уже ликвидировали 95 260 захватчиков.

Кроме этого, оккупанты стремительно теряют уйму своей техники, единица которой иногда стоит миллионы долларов. В частности, Силы обороны уже испепелили: