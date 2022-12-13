В частности, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 500 противников, которые пополнили статистику потерь врага. Отметим, что количество, вероятно, может быть выше. Из-за высокой интенсивности боев отследить все потери сложно.

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Общие потери врага

Танцев – 2966 единиц;

боевых бронированных машин – 5930 единиц;

артиллерийских систем – 1931 единица;

РСЗО – 404 единиц;

средств ПВО – 211 единиц;

самолетов – 281 единица;

вертолетов – 264 единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1617 единиц;

крылатых ракет – 592 единицы;

кораблей и катеров – 16 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4549 единиц;

специальной техники – 170 единиц.



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 13 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ​

Несет потери, но продолжает наступать

Как отмечают в утренней сводке Генштаба от 13 декабря, враг продолжает наступление сразу по четырем направлениям. Речь идет о Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, а также Запорожском. На остальных наблюдаются:

попытки сдерживать Силы обороны,

обстрелы населенных пунктов из разных видов вооружения,

укрепление инженерных сооружений и рубежей.

Расскажем возле каких населенных пунктов нашим защитникам удалось отбить атаки врага. Их зафиксировали неподалеку от Новоселовского, Стельмаховки, Новоегоровки, Макеевки, Червонопоповки, Белогоровки на Луганщине, Верхнекаменского, Соледара, Яковлевки, Бахмутского, Бахмута, Клещиевки, Курдюмовки, Майорска, Авдеевки, Марьинки на Донетчине.

Отметим, что без существенных изменений ситуация осталась на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях. Там не фиксировали за минувшие сутки формирования наступательных группировок российских бойцов.