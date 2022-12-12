Об этом 12 декабря рассказал мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ".

К теме Чуствуют дыхание ВСУ: оккупанты ищут в Крыму желающих копать окопы в Мелитополе

"Мы видим, что их ПВО не сработала. И теперь у них паника. Они не понимают, что делать. Со вчерашнего утра перебрасывают свои военные группировки в другие места, чтобы скрыть их", – отметил Федоров.

Какие объекты уничтожили

По словам мэра, защитникам удалось попасть в 3 объекта. Захватчики создали их в окрестностях Мелитополя и в самом городе.

Как отметил Федоров, погибли десятки россиян. Приблизительно 200 врагов находятся в госпиталях. В частности, на территории оккупированного Крыма.

Уничтожили блокпост, который располагается в 20 километрах от Мелитополя. Новобогдановка является знаковым населенным пунктом, потому что там есть логистический узел россиян, через который они перевозят по железной дороге свою технику, – сообщил Федоров.

Кроме этого, мэр рассказал о таких ликвидированных вражеских объектах:

радиолокационная станция. Русские использовали его для отслеживания целей.

база аналитиков ФСБ в гостинично-ресторанном комплексе в окрестностях Мелитополя. Там часто были осетины.

Городской голова подчеркнул, что жители Мелитополя ждут освобождения. Следовательно, украинские спецслужбы знают все о передвижении россиян.

Что происходит в Мелитополе: последние новости