Про це 12 грудня розповів мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ".
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"Ми бачимо, що їхня ППО не спрацювала. І тепер в них паніка. Вони не розуміють, що робити. З вчорашнього ранку перекидають свої військові угруповання в інші місця, щоб сховати їх", – зазначив Федоров.
Які об'єкти знищили
За словами мера, захисникам вдалося поцілити у 3 об'єкти. Загарбники створили їх на околицях Мелітополя та в самому місті.
Як зазначив Федоров, загинули десятки росіян. Приблизно 200 ворогів перебувають у госпіталях. Зокрема, на території окупованого Криму.
Знищили блокпост, який розташовується на відстані 20 кілометрів від Мелітополя. Новобогданівка є знаковим населеним пунктом, бо там є логістичний вузол росіян, через який вони перевозять залізничною дорогою свою техніку,
– повідомив Федоров.
Крім цього, мер розповів про такі ліквідовані ворожі об'єкти:
- радіолокаційна станція. Росіяни використовували її для відстеження цілей.
- база аналітиків ФСБ у готельно-ресторанному комплексі на околицях Мелітополя. Там часто були осетини.
Міський голова наголосив, що мешканці Мелітополя чекають на звільнення. Відтак, українські спецслужби знають все про пересування росіян.
Що відбувається у Мелітополі: останні новини
- Федоров 10 грудня показав, як горять окупанти у Мелітополі. Він опублікував відео.
- Росіяни продовжують тероризувати мирне населення. Федоров повідомив про розстріли.
- У Мелітополі підірвали будинок, де мешкав колаборант Микола Волик. Зрадник керував базою відпочинку у Кирилівці, а потім займався вивезенням зерна.