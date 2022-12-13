Про це розповів голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко. За його словами, вибухи пролунали близько 20:00.

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У Нікополі окупанти підірвалися на мінах

Євтушенко розповів, що на береговій лінії міста Нікополь спрацювали міни загородження. Мешканці, які проживають поряд, чули серію вибухів.

На питання про кількість постраждалих та про те, хто саме потрапив на мінне поле, бійці відповіли, що мешканці міста не постраждали, але раки будуть задоволені,

– додав голова РВА.

Трохи пізніше він закликав місцевих мешканців заспокоїтися, адже берегова лінія району перебуває під контролем Сил оборони України.

"Все нормально, вже ніхто нікуди не пливе", – підсумував Євтушенко.

Загальні втрати ворога станом на 13 грудня

Від початку повномасштабної війни російські війська зазнають катастрофічних втрат. Станом на 13 грудня українські бійці ліквідували вже 95 260 загарбників.

Окрім цього, окупанти стрімко втрачають силу-силенну своєї техніки, одиниця якої подекуди коштує мільйони доларів. Зокрема, Сили оборони вже спопелили: