На жаль, є постраждалі. Усі служби працюють на місці події.

Зверніть увагу Окупанти вчергове обстріляли багатостраждальні Запоріжжя та Харківщину, загинула людина

Окупанти завдали ракетного удару по Харківщині

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у селищі Шевченкове Куп'янського району зафіксували ракетний удар. Попередньо, з ЗРК С-300. Окупанти вдарили по місцевому ринку.

На місці працюють усі екстрені служби. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється,

– зазначив очільник регіону.

Згодом Синєгубов повідомив, що за даними обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару постраждало 7 мирних мешканців. Серед них – 13-річна дівчинка.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко зазначив, що під завалами можуть залишатися люди.

"Триває рятувальна операція, працюють екстрені служби", – наголосив він.



Наслідки ракетного удару / фото Кирило Тимошенко

Окупанти завдали ракетного удару по селищу Шевченкове: дивіться відео

Ситуація на Харківщині: останні новини