На жаль, є постраждалі. Усі служби працюють на місці події.
Зверніть увагу Окупанти вчергове обстріляли багатостраждальні Запоріжжя та Харківщину, загинула людина
Окупанти завдали ракетного удару по Харківщині
Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у селищі Шевченкове Куп'янського району зафіксували ракетний удар. Попередньо, з ЗРК С-300. Окупанти вдарили по місцевому ринку.
На місці працюють усі екстрені служби. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється,
– зазначив очільник регіону.
Згодом Синєгубов повідомив, що за даними обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару постраждало 7 мирних мешканців. Серед них – 13-річна дівчинка.
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко зазначив, що під завалами можуть залишатися люди.
"Триває рятувальна операція, працюють екстрені служби", – наголосив він.
Наслідки ракетного удару / фото Кирило Тимошенко
Окупанти завдали ракетного удару по селищу Шевченкове: дивіться відео
Ситуація на Харківщині: останні новини
- 13 грудня російські окупанти атакували Харківську область. За даними очільника регіону Олега Синєгубова, вдарили по місту Куп'янськ. Під вибухову хвилю потрапив автомобіль швидкої допомоги. Поранено 54-річного фельдшера.
- У ніч проти 20 грудня окупанти атакували Харківщину. Внаслідок чергового удару спалахнула пожежа. Російські військові обстріляли Ізюмський район.
- У Куп'янську загарбники обстріляли приватний сектор. На жаль, двоє чоловіків, які проживають у Куп'янському районі, зазнали поранень. Їх госпіталізували.
- 29 грудня російські війська завдали удару по Харкову. Вони знову поцілили у критичну інфраструктуру.
- Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що вранці 29 грудня ППО збила частину ракет, але 4 влучили в інфраструктурні об'єкти Харкова.
- У Харківській області сталася трагедія з подружжям, яке на своїй автівці наїхало на міну. Через це автомобіль вибухнув.
- А в селі Бугаївка Чугуївського району у лісі на міні підірвалися 47-річний чоловік та його син, якому лише 7 років. Наразі їх госпіталізували до лікарні, їм надають усю необхідну допомогу.
- До речі, Служба безпеки України ідентифікувала ватажка окупантів, який дав наказ стріляти по цивільних авто у Харкові 24 лютого. Йому повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.