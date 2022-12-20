Ворог далі робить усе можливе для того, щоб українці не почували себе у безпеці. Так, цієї ночі росіяни випустили ракети по Харківщині. Внаслідок цього спалахнула пожежа.

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Влучили в промисловий об'єкт

Як зазначив глава ОВА Олег Синєгубов, близько 02:00 російські військові обстріляли Ізюмський район. Внаслідок ракетного удару спалахнула масштабна пожежа. Це сталося на одному з цивільних об'єктів промисловості. На щастя, минулося без постраждалих. Відомо, що на місцях працюють команди рятувальників.

Зауважимо, що про вибух саме в Ізюмському районі користувачі мережі розповіли о 02:31. До того ж з'являлися відео, які супроводжувалися повідомленням, що відомо, де саме був приліт. На них можна було побачити потужне полум'я та заграву у небі.

Додамо, що на момент ракетних ударів на Харківщині повітряна тривога не лунала. Востаннє відбій мешканці чули 19 грудня о 22:41.

Нагадаємо, що під час масованої ракетної атаки Харків також постраждав. У той же день міський голова Ігор Терехов оцінив збитки, яких завдали російські військові.

У Харкові руйнування колосальні