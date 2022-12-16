Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. За його словами, дуже постраждала енергетична система.
Важливо Під час тривоги Харкову завдали 3 удари: постраждала критична інфраструктура
Колосальні інфраструктурні руйнування у Харкові
Сьогодні наш ворог знову обстріляв місто Харків. Є колосальні інфраструктурні руйнування, це насамперед – енергетична система. Наші комунальні служби разом з енергетиками вже почали усувати те, що накоїв ворог,
– заявив Терехов.
Мер попросив поставитися з терпінням до того, що зараз відбувається. Нині у будинках немає світла, відсутнє опалення та припинено подачу води.
"Прошу вас скористатися Пунктами незламності. Там вас забезпечать гарячими напоями, а також ви зможете зарядити мобільні телефони. Ми зробимо все можливе, щоб у найкоротший термін відновити те, що накоїв російський агресор. Прошу вас дотримуватися спокою та витримки. Ми обов'язково переможемо! Ми вистоїмо! Ми – харків'яни!" – додав Терехов.
Що відомо про обстріл Харківщини
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі області. За попередньою інформацією, постраждалих на Харківщині немає.
Крім того, внаслідок обстрілу повністю знеструмлений Харків.