Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. По его словам, очень пострадала энергетическая система.
Важно Во время тревоги Харькову нанесли 3 удара: пострадала критическая инфраструктура
Колоссальные инфраструктурные разрушения в Харькове
Сегодня наш враг снова обстрелял город Харьков. Есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это, прежде всего, энергетическая система. Наши коммунальные службы вместе с энергетиками уже начали устранять то, что натворил враг,
– заявил Терехов.
Мэр попросил отнестись с терпением к тому, что сейчас происходит. Сейчас в домах нет света, отопления и прекращена подача воды.
"Прошу вас воспользоваться Пунктами несокрушимости. Там вас обеспечат горячими напитками, а также вы сможете зарядить мобильные телефоны. Мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить то, что натворил российский агрессор. Прошу вас соблюдать спокойствие и выдержку. Мы обязательно победим! Мы выстоим! Мы – харьковчане!" – добавил Терехов.
Что известно об обстреле Харьковской области
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре области. По предварительной информации, пострадавших в Харьковской области нет.
Кроме того, в результате обстрела полностью обесточен Харьков.