Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. По его словам, очень пострадала энергетическая система.

Важно Во время тревоги Харькову нанесли 3 удара: пострадала критическая инфраструктура

Колоссальные инфраструктурные разрушения в Харькове

Сегодня наш враг снова обстрелял город Харьков. Есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это, прежде всего, энергетическая система. Наши коммунальные службы вместе с энергетиками уже начали устранять то, что натворил враг,

– заявил Терехов.

Мэр попросил отнестись с терпением к тому, что сейчас происходит. Сейчас в домах нет света, отопления и прекращена подача воды.

"Прошу вас воспользоваться Пунктами несокрушимости. Там вас обеспечат горячими напитками, а также вы сможете зарядить мобильные телефоны. Мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить то, что натворил российский агрессор. Прошу вас соблюдать спокойствие и выдержку. Мы обязательно победим! Мы выстоим! Мы – харьковчане!" – добавил Терехов.

Что известно об обстреле Харьковской области

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре области. По предварительной информации, пострадавших в Харьковской области нет.

Кроме того, в результате обстрела полностью обесточен Харьков.