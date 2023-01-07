Так, ввечері суботи у Запоріжжі повітряна тривога почала лунати о 22:02. Уже через 14 хвилин від її оголошення, о 22:16, у місті повідомили про вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, пише 24 Канал.

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Десятки вибухів в Запорізькій області

Місцеві жителі повідомили про більш ніж десять вибухів в передмістях Запоріжжя та в самому місті.

Так, за даними телеграм-каналу Monitor, окупанти обстрілювали місто з ЗРК С-300 та РСЗВ. Ба більше, є припущення, що ворог для цього використав й ракети з касетними снарядами.

Наразі немає офіційних коментарів щодо постраждалих, жертв та руйнувань. У деяких районах міста спостерігають перебої зі світлом.

Тривога тривала вона близько години – до 23:00. Однак через пару хвилин, о 23:11, її оголосили повторно, а відбій дали о 23:48.

Зверніть увагу! Обов'язково під час оголошення тривоги не ризикуйте своїм життям та здоров'ям та прямуйте в укриття!

Окупанти вчергове обстріляли Запоріжжя: відео

У Запорізькій міськраді заявили, що наразі всі деталі ракетної атаки з'ясовуються.

Вибухи, які нещодавно чуло все місто – це ще один доказ того, що Росія – це країна без честі і совісті. Попри те, що ворог нібито оголосив на Різдво тимчасове припинення вогню, ра**сти обстріляли околиці Запоріжжя,

– написав Анатолій Куртєв.

Під обстрілами Харківщина

Також 7 січня "перемир'я" окупантів принесло вибухи й у Харківську область, де повітряну тривогу оголосили о 23:07. Уже через 3 хвилини в області пролунали вибухи.

За даними телеграм-каналу Monitor, її обстріляли з Білгородської області Росії з ЗРК С-300. Про це також повідомив й голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що зафіксували два прильоти ворожих ракет у Мерефі. На жаль, за попередньою інформацією, є один загиблий, а на місці уже працюють рятувальники.

Зверніть увагу! Суворо заборонено фотографувати та фіксувати на відео і викладати в Інтернет місця прильотів, адже це може допомогти ворогові відкоригувати обстріли.

Станом на 23:30 повітряну тривогу оголошено в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в тимчасово окупованому Криму.



Карта повітряних тривог станом на 23:30 / Скриншот сайту "Мапа тривог України"

Вибухи у Криму

Зазначимо, що тихим вечір не видався й у тимчасово окупованому Криму. Стало відомо, що там також оголосили повітряну тривогу, а уже о 22:46 пролунали вибухи у Джанкої. Що стало їх причиною – поки не відомо.