Про вибухи повідомили місцеві телеграм-канали. Відповідні звістки надійшли близько 06:00, передає 24 Канал.
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Вигадали "атаку дронами"
Як розповідають окупанти, ППО спрацювала у Севастополі над Північним молом. І, як ви вже зрозуміли, їй буцімто вдалося збити якийсь "безпілотник".
Сили ППО буквально 15 хвилин тому збили БпЛА над Північним молом,
– написав так званий "губернатор" Развожаєв.
Ясна річ, що не минулося без спроб звинуватити у цьому Україну. Мовляв, у свято святеє – Різдво – наші військові атакували Севастополь. Навіть не знаємо, як це коментувати.
В іншому телеграм-каналі яскравіше описали те, що відбувалося зранку у Севастополі. Його адміни розповіли про потужну "бавовну". Ба більше, налічили цілих дві поставки.
За наявними даними, двічі гучно щось вибухнуло у районі Античного. Як зазначили у дописі, це не схоже на петарду, бо були два вибухи поспіль. Крім того, від вибухової хвилі аж вікна повідчинялися.
У Криму постійно щось вибухає
- От, до прикладу, 3 січня у Джанкої пролунали потужні вибухи. Місцева влада відразу ж поспішила заспокоїти населення. Мовляв, нічого страшного не відбувається, адже працює ППО.
- Звуки вибухів чули також 4 січня на мисі Фіолент. Там також спалахнула пожежа. За даними окупантів, причиною пожежі став вибух газового балона. Внаслідок цього вщент згорів будинок у селищі міського типу Незабудка. Пожежники просто не встигли доїхати до нього, щоб загасити вогонь.
- До слова, напередодні у мережі з'явилися супутникові знімки, які демонструють Кримський міст через 3 місяці з моменту вибуху на ньому. За цей час його досі ніхто не полагодив. Зауважимо, що росіяни не мають оптимістичних прогнозів щодо переправи.
- Тож висока ймовірність, що їм узагалі не потрібно буде ремонтувати Кримський міст. Максимум – розбирати шматками та вивозити назад до Росії, коли ми повернемо під контроль півострів.