За даними OSINT-аналітика Бреді Афріка, Кримський міст досі не полагодили. Що там відбувається він показав на супутникових фотографіях від 3 січня 2023 року.

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Що відбувається на Кримському мосту

Кримський міст був зруйнований майже три місяці тому і супутникові знімки показують, що працівники все ще усувають пошкодження,

– повідомив Афрік.



Кримський міст з супутника / Фото Бреді Афріка

Варто зауважити, що ремонтують міст вороги. Оскільки глава української розвідки Кирило Буданов заявляв, що міст має бути зруйнований.

Кримський міст – це той символ, який буде зруйнований. Коли повернеться Крим, цей міст перестане існувати,

– підкресли Буданов.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони пояснив, що цей міст, який побудувала Росія, є одним з символів "русского мира". Тому він, як і крейсер "Москва" та режим Путіна буде зруйнований.

За словами Буданова, місті перестане існувати після звільнення півострова від російських загарбників. Адже він як транспортна розв'язка нікому не потрібен.

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