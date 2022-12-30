У місцевих пабліках інформують, що окупанти на Кримському мості перевіряють всі автівки за допомогою рентгена, інформує 24 Канал. Зазначається, що посилену перевірку проводять у рамках "жовтого рівня терористичної небезпеки", який подовжили в Криму до 21 січня.

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Окупанти перевіряють всі автівки за допомогою рентгена

За інформацією проєкту "Крим. Реалії", на під'їзді до мосту в заторі стоять близько 1200 автомобілів. Повідомляється, що станом на 8 ранку затор на в'їзд у Крим тягнеться на 3 кілометри.

Разом з тим, у пабліках пишуть, що затор також спостерігається і на виїзді з Криму у бік Росії. Затори на Кримському мості утворилися ще 29 грудня.

Затори на Кримському мосту: відео

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