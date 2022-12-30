У п'ятницю вранці, 30 грудня, росіяни на території загарбаного Криму чули звуки вибухів. Ворожі телеграм-канали закликають жителів Севастополя не панікувати, бо це працює ППО. Хоча у цьому випадку якраз-таки слід хвилюватись за своє життя, оскільки російські оборонні установки працюють не так, як потрібно – скажімо, збивають власні ракети.

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Що відомо при "бавовну": найпотужніший вибух за весь час

Взагалі, неважливо, чи вдалось цього разу приборкати окупантам в Криму норовливу рослину "бавовну". Адже сам факт того, що вона все частіше навідується на півострів та інші території, які контролює Кремль, є дуже промовистим. Він засвідчує те, що росіяни не сховаються від війни в тилу та оборонна спроможність їхньої терористичної держави під серйозною загрозою.

Поки світлин після сьогоднішніх вибухів небагато, однак є кадри, на яких видно сліди від польоту "загадкової" ракети. Окрім того, ворожі ЗМІ з міста Інкермана, яке неподалік від Севастополя, повідомляють, що вікна та предмети в будинках тряслися від такої "чудової" роботи ППО.

Невідома ракета на території окупованого Криму спричинила "бавовну": дивіться світлини з російських ЗМІ

Зверніть увагу! За спостереженнями очевидців – це був найпотужніший вибух за весь час повномасштабної війни.

Нагадаємо, у четвер, 29 грудня, під час чергової масової ракетної атаки на Україну "бавовна" вирішила помститись та навідатись на територію окупованого Криму. Тоді окупанти також повідомляли, що спрацювала ППО, однак згодом виявилось, що росіяни збили свою ж ракету. Окрім того, неспокійно було на Бєлгородщині. Там "загадковий" безпілотник скинув вибухівку на установку "С-300" загарбників, повністю її знищивши.