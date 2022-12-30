В пятницу утром, 30 декабря, россияне на территории захваченного Крыма слышали звуки взрывов. Вражеские телеграм-каналы призывают жителей Севастополя не паниковать, потому что это работает ПВО. Хотя в этом случае как раз следует волноваться за свою жизнь, поскольку российские оборонные установки работают не так, как нужно – скажем, сбивают собственные ракеты.

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Что известно при "хлопке": самый мощный взрыв за все время

Вообще, неважно, удалось ли на этот раз обуздать оккупантам в Крыму своенравное растение "хлопок". Ведь сам факт того, что он все чаще наведывается на полуостров и другие территории, которые контролирует Кремль, очень выразителен. Это свидетельствует, что россияне не скроются от войны в тылу и оборонительная способность их террористического государства под серьезной угрозой.

Пока фотографий после сегодняшних взрывов немного, однако есть кадры, на которых видны следы от полета "загадочной" ракеты. Кроме того, враждебные СМИ из города Инкермана, неподалеку от Севастополя, сообщают, что окна и предметы в домах тряслись от такой "чудесной" работы ПВО.

Неизвестная ракета на территории оккупированного Крыма вызвала "хлопок": смотрите фотографии из российских СМИ

Обратите внимание! По наблюдениям очевидцев – это был мощнейший взрыв за все время полномасштабной войны.

Напомним, в четверг, 29 декабря, во время очередной массовой ракетной атаки на Украину "хлопок" решил отомстить и наведаться на территорию оккупированного Крыма. Тогда оккупанты также сообщали, что сработало ПВО, однако впоследствии оказалось, что россияне сбили свою же ракету. Кроме того, было неспокойно на Белгородщине. Там "загадочный" беспилотник сбросил взрывчатку на установку "С-300" захватчиков, полностью ее уничтожив.