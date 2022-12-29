Каждый раз, когда в Белгород, Курск, Энгельс или на захваченные Россией территории приходит "хлопок", оккупанты кричат, что их ПВО "справляется" со всеми воздушными целями на 100 процентов. Собственно, утром 29 декабря в одной западной области российская противовоздушная оборона сбила свою же ракету, а в другой области неизвестный БПЛА ликвидировал пусковую установку. Больше о том, как на самом деле работает враждебная ПВО, информирует 24 Канал.

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Что известно об утреннем "хлопке" в России и на оккупированных территориях

Как отмечают телеграм-каналы захватчиков, массированная ракетная атака была совершена на Унечский район Брянской области. "Загадочные" беспилотники сбросили на территории региона взрывные устройства и ликвидировали систему, запускавшую ракеты "С-300".

Кроме того, инцидент со сбиванием собственной ракеты россиянами произошел в Джанкое в оккупированном Крыму. Очевидно она летела в сторону Украины.

После этого вражеские СМИ еще заявляли, что российская "ПВО работает" на Брянщине. Можем только догадываться, что там происходило, потому что верить оккупантам точно не стоит.

Массированная ракетная атака на Украину

Напомним, что во время того, как оккупанты не могли разобраться со своими же ракетами и просто начинали их ликвидировать, немалое количество их воздушных целей все же пересекло границу с Украиной. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк констатировал, что захватчики выпустили более 120 ракет по территории нашего государства.

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Где были прилеты, а где украинская ПВО защитила небо – мы писали в этом материале. Смело можно констатировать, что больше всего пострадала столица Украины из-за этой атаки. В частности, вражеские ракеты атаковали Дарницкий район Киева, уничтожив несколько гражданских объектов в частном секторе.