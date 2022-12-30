В местных пабликах информируют, что оккупанты на Крымскому мосту проверяют все автомобили с помощью рентгена, информирует 24 Канал. Отмечается, что усиленная проверка проводится в рамках "желтого уровня террористической опасности", который продлили в Крыму до 21 января.

Обратите внимание Детали операции будут известны после войны, – глава СБУ о Крымском городе

Оккупанты проверяют все автомобили с помощью рентгена

По информации проекта "Крым. Реалии", на подъезде к мосту в пробке стоят около 1200 автомобилей. Сообщается, что по состоянию на 8 утра пробка на въезд в Крым тянется на 3 километра.

Вместе с тем, в пабликах пишут, что пробка также наблюдается и на выезде из Крыма в сторону России. Пробки на Крымском мосту образовались еще 29 декабря.

Пробки на Крымском мосту: видео

С чем может быть связана ситуация на Крымском мосту