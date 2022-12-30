В местных пабликах информируют, что оккупанты на Крымскому мосту проверяют все автомобили с помощью рентгена, информирует 24 Канал. Отмечается, что усиленная проверка проводится в рамках "желтого уровня террористической опасности", который продлили в Крыму до 21 января.
Обратите внимание Детали операции будут известны после войны, – глава СБУ о Крымском городе
Оккупанты проверяют все автомобили с помощью рентгена
По информации проекта "Крым. Реалии", на подъезде к мосту в пробке стоят около 1200 автомобилей. Сообщается, что по состоянию на 8 утра пробка на въезд в Крым тянется на 3 километра.
Вместе с тем, в пабликах пишут, что пробка также наблюдается и на выезде из Крыма в сторону России. Пробки на Крымском мосту образовались еще 29 декабря.
Пробки на Крымском мосту: видео
С чем может быть связана ситуация на Крымском мосту
- В оккупированном Джанкое 29 декабря прогремели взрывы. По словам очевидцев, было слышно 3 – 4 взрыва, а затем над пригородом поднялся дым.
- Россияне традиционно писали, мол, это ПВО сбивает что-нибудь в небе. Взрывы в Крыму прогремели во время массированной ракетной атаки по Украине.
- Также неспокойно в Крыму было и 30 декабря. В этот раз взрывы прогремели в Севастополе.
- Оккупанты ужесточили проверки на Крымском мосту после того, как в октябре там произошел "хлопок". Россия цинично обвинила Украину в теракте на Крымском мосту и якобы ответная 10 октября нанесла массированную ракетную атаку.
- В Украине считают, что российское расследование по "хлопку" на Крымском мосту не выдерживает никакой критики. В декабре россияне заявили о возобновлении движения на поврежденных участках моста.