Временный исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью для "1+1" заявил, что Украина обязана была перерезать российскую логистику на Крымском мосту.

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Малюк отметил, что Украина была обязана перерезать логистику врагу. Это вкладывается в нормы международного права и законодательства Украины. Он пообещал, что все детали операции будут известны со временем.

Крымский мост. Согласно нормам международного права, законодательству Украины, обычаям и традициям ведения войны и оперативной обставновки, мы просто обязаны перерезать логистику врагу. Вместе с тем сегодня вам вообще я не могу каким-то образом прокомментировать и рассказать какие-то детали. Со временем все станет известно,

– сказал он.

Временный глава Службы безопасности добавил, что с любопытством наблюдает за российским псевдоследствием. Россияне задержали 22 своих сограждан, которых пытают и проверяют на полиграфе.

Мне интересно, на что они выйдут. А все детали мы узнаем после победы,

– добавил Малыш.

Также он анонсировал, что вскоре наши воины передадут оккупантам новые "приветы".

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