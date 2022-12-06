Такое мнение в эфире 24 канала высказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, Путин боится лишний раз показываться на публике, и это повлекло за собой изменение его образа с "мачо" на "бункерного деда".
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Что произошло с образом Путина
По мнению Ивана Ступака, в первые 2 президентских срока у Путина был сформирован образ так называемого "Мачо".
Первые 2 срока Путина он постоянно.. то дзюдо, то на коне, то на подлодке, то ныряет с аквалангом и вытаскивает какие-то амфоры,
– отмечает Ступак
Однако впоследствии этот образ исчез, а вместо него появился образ "бункерного деда", боящегося даже выходить за пределы Кремля. А каждый такой выход сопровождается огромным количеством охраны, бронированных автомобилей, снайперов и т.п.
Эксперт сравнил публичные визиты Зеленского и Путина и отметил, что предположительно Путину кто-то посоветовал совершить визит в Крым, чтобы стать в противовес Владимиру Зеленскому, который не скрывается и постоянно посещает разные города Украины.
Он повсюду появляется (Владимир Зеленский – 24 канал) и образ "клоуна", созданного в российской пропаганде, не соответствует действительности. Выходит, что Путин больше клоун и больше трус, поэтому надо куда-то уезжать.
– сказал эксперт.
Был ли Путин на мосту
По словам Ивана Ступака, видео могло быть постановочным, поскольку оно выглядело довольно странным, а сам Путин находился в капюшоне.
Что не так с визитом Путина в Крымский мост: смотрите видео
Мне кажется, это действительно было какое-то постановление и это был его двойник. Поскольку непонятны фотографии его, сзади кто-то снимал оператор в машине. И когда он проходил по мосту, он был постоянно в капюшоне, такое, чисто номинально,
– отметил Иван Ступак.
Визиты Путина: что известно
- 5 декабря Владимир Путин за рулем Mercedes посетил Крымский мост. По мнению политехнолога Михаила Штельмана, это было сделано для получения любой поддержки среди россиян, поскольку Путин начал ассоциироваться с человеком, который проигрывает войну.
- Российские СМИ показали , как диктатор Владимир Путин проехался по крымскому мосту, рассчитывая заверить, что их президент ничего не боится, однако наоборот, продемонстрировали слабость и страх диктатора.
- После Крымского моста собрался в Донбасс. Дмитрий Песков объявил , что Путин собирается посетить Донбасс. Однако действительно ли этот визит состоится – большой вопрос, ведь подобные сообщения начали появляться еще летом 2022 года, а из-за страха своего же окружения, российский диктатор боится появляться публично.