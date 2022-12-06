Такое мнение в эфире 24 канала высказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, Путин боится лишний раз показываться на публике, и это повлекло за собой изменение его образа с "мачо" на "бункерного деда".

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Что произошло с образом Путина

По мнению Ивана Ступака, в первые 2 президентских срока у Путина был сформирован образ так называемого "Мачо".

Первые 2 срока Путина он постоянно.. то дзюдо, то на коне, то на подлодке, то ныряет с аквалангом и вытаскивает какие-то амфоры,

– отмечает Ступак

Однако впоследствии этот образ исчез, а вместо него появился образ "бункерного деда", боящегося даже выходить за пределы Кремля. А каждый такой выход сопровождается огромным количеством охраны, бронированных автомобилей, снайперов и т.п.

Эксперт сравнил публичные визиты Зеленского и Путина и отметил, что предположительно Путину кто-то посоветовал совершить визит в Крым, чтобы стать в противовес Владимиру Зеленскому, который не скрывается и постоянно посещает разные города Украины.

Он повсюду появляется (Владимир Зеленский – 24 канал) и образ "клоуна", созданного в российской пропаганде, не соответствует действительности. Выходит, что Путин больше клоун и больше трус, поэтому надо куда-то уезжать.

– сказал эксперт.

Был ли Путин на мосту

По словам Ивана Ступака, видео могло быть постановочным, поскольку оно выглядело довольно странным, а сам Путин находился в капюшоне.

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Мне кажется, это действительно было какое-то постановление и это был его двойник. Поскольку непонятны фотографии его, сзади кто-то снимал оператор в машине. И когда он проходил по мосту, он был постоянно в капюшоне, такое, чисто номинально,

– отметил Иван Ступак.

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