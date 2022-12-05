Спроба номер 10000: Путін знову "їде" на Донбас

Чому я роблю такий висновок? Річ у тому, що Путін знову збирається навідатися у Донецьк та Луганськ. Перші повідомлення про те, що Путін їде на Донбас, почали появлятися ще влітку. Перше з них було ще 5 липня 2022 року. Саме тоді орієнтовно й почалася битва за Бахмут.

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Путін весь час їде та їде. Після 5 липня він зібрався на Донбас 6 вересня, але чомусь так і не доїхав. Звісно ж, Путін не сц*кло. Він найсміливіший за всіх.

Після 6 вересня наступного разу на Донбас Владімір Владіміровіч зібрався 9 листопада. Російські ЗМІ писали, що "Путін з часом відвідає Донбас, але поки що конкретних планів на таку поїздку немає". Нема то й нема. Вони не з'явилися навіть до грудня.

ЗСУ можуть звільнити Донбас швидше, ніж Путін туди збереться

Тепер ми знову бачимо, що "Путін з часом відвідає Донбас". Можливо, й відвідає, а, може, й ні. На Донбас то він зібрався, але виникають питання:

чи вистачить йому сміливості,

чи буде йому куди їхати.

У Херсон він теж збирався, але не доїхав. До речі, в Крим Путін теж перестав їздити. Можливо, це пов'язано з тим, що у його броньований Aurus можуть прилетіти українські ракети.

Президент України Володимир Зеленський відвідав нещодавно звільнені Ізюм та Херсон. Виходить, що Путін, ясна річ, нічого не боїться, але віддувається винятково дзвінками на передову.

Війна для росіян не закінчиться Бахмутом

Битва за Бахмут триває 5 місяців. Згідно з даними Міноборони України, за листопад загинули 19 тисяч російських солдатів. Якщо врахувати, що основні бої були на Бахмутському напрямку і там дійсно поля завалені російськими солдатами, виникає припущення, що переважно російські товаріщі помирають саме там – у Донецькій області.

Втрати росіян у військовій техніці стали значно меншими. Це наштовхує на висновок, що російські генерали просто женуть цих нещасних "мобіків" та вагнерівців на українські позиції. Справжні російські військові начальники.

Якщо це місто кінець кінцем таки захоплять, то невже хтось у Росії думає, що на цьому закінчиться війна? Чи українська армія складе зброю? Або Захід перестане постачати нам зброю та боєприпаси? Ні. Війна триватиме.

Я розумію, що Бахмут для Путіна – це спосіб певної компенсації. Вони думають, що після Херсона зможуть щось показати. Однак, якщо вони таки захоплять місто, яке штурмують вже 5 місяців, невже це буде свідченням того, що російська переможна армія відродилася? Ні. Швидше якраз навпаки.

Якщо Росія продовжуватиме втрачати армію такими ж темпами, як і під Бахмутом, то з 300 тисяч мобілізованих нічого не залишиться. Доведеться шукати нових 300 тисяч.

Чекаємо Путіна на Донбасі, хоча там ж нема його бункерів... А якщо він все-таки не сц*кло і приїде, то прилетить велика-велика українська ракета і настане мир у всьому світі.