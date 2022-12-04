Чи справді Путін приїде на Донбас

Про це 24 каналу сказав колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він жартує, що Кремль вже, мабуть, закупив хромакей (інструмент з зеленим фоном, за допомогою якого можна змінити зображення – 24 канал).

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Експерт каже, що Росія просто намалює, нібито Путін дійсно поїхав на Донбас і ходить по тих руїнах.

Якщо Путін туди дійсно приїде, то, ймовірно, це буде якийсь його двійник. Не думаю, що він особисто відвідає Донбас, адже він – боягуз, хоча й вважається полковником КДБ,

– заявив Ступак.

Ексспівробітник СБУ зазначив, що навіть якщо уявити той нереальний сценарій, щоб Путін дійсно приїхав, то це буде зачищена територія – в радіусі 100 кілометрів навколо нього не буде жодного військового чи техніки.

"Це взагалі буде десь на кордоні Росії з Україною, в бункері. Але покажуть – нібито це центр Донецька, там буде стояти Пасічник і Пушилін, хоча я й не вірю, що Путін таки приїде на Донбас", – сказав Ступак.

Навіщо Путіну візит на Донбас

За словами експерта, Путін косплеїть (копіює – 24 канал) українського президента Володимира Зеленського.

Адже Зеленський приїжджав у Херсон на другий день після звільнення міста. І на Харківщині він був. Президент України постійно з'являється на деокупованих територіях, і іноземні лідери приїздять в Київ навіть під обстрілами,

– зауважив Ступак.

Ступак припустив, чи справді Путін приїде на Донбас: відео



Він вважає, що скільки б Путін не говорив, що це все "показуха", його піар-служба теж хоче показати, що "лідер з народом".

"Він же на початку своєї кар'єри то літав на пароплані, то на винищувачі, а потім була пауза, і він близько 10 років ніде не з'являється. Тільки п'є чай з мамашами та сидить в бункері. Тому йому кажуть їхати", – сказав експерт.

На його думку, цей візит – головний біль для представників ФСБ, адже Путін навіть з Кремля не виходив пішки, лише на авто з охороною.

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