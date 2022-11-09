За інформацією росЗМІ, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив про поїздку Путіна на окупований Донбас. Конкретних термінів поки не називають, пише 24 канал.
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Що робитиме президент Росїі на Донбасі
Пєсков у своїй заяві наголосив, що план поїздки Путіна поки не розробили.
Путін згодом відвідає Донбас, але поки що конкретних планів на таку поїздку немає,
– каже Пєсков.
В російських ЗМІ вже поширювали інформацію про те, що Пєсков нібито відвідав окупований Луганськ та вночі 9 листопада повернувся до Росії. Повідомлялося, що речник Путіна нібито "проводив навчання для пресслужб та ЗМІ".
Чи поїде Путін на Саміт G20
Кремль досі не може визначитись щодо поїздки Путіна на G20. Пєсков заявляє, що поки обговорюються різні формати. Остаточне рішення він повідомить днями.
Коротко про саміт "Великої двадцятки"
- Президент США Джо Байден не має наміру зустрічатися з Путіним у межах саміту. Водночас Білий дім наполягає на тому, щоб Україна брала участь у зустрічі навіть, якщо там буде президент держави-агресорки.
- Зеленський раніше заявляв, що не братиме участі в саміті, якщо на ньому буде президент Росії. Також у МЗС України закликали відкликати запрошення Путіну й виключити Росію з групи, адже терористи не можуть сидіти за одним столом зі світовими лідерами.
- Натомість 8 листопада президент Зеленський заявив, що все-таки візьме участь у саміті лідерів G20. Речник президента Сергій Никифоров сказав, що найімовірніше, це відбудеться в онлайн-форматі. Тобто на Балі Зеленський не поїде.
- Голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко вважає, що ймовірність присутності Путіна на саміті достатньо висока. Він пояснює це тим, що інтерес Росії до країн Азії зріс у міру того, що з державою-агресоркою не бажають мати нічого спільного на Заході.
- Міжнародний оглядач Іван Яковина вважає, що до саміту Росія продовжуватиме вдаватися до цинічних масованих атак ракетами та дронами. Це окупантам потрібно для того, щоб "випросити" в України хоч якесь перемир'я до 15 листопада.
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