За інформацією росЗМІ, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив про поїздку Путіна на окупований Донбас. Конкретних термінів поки не називають, пише 24 канал.

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Що робитиме президент Росїі на Донбасі

Пєсков у своїй заяві наголосив, що план поїздки Путіна поки не розробили.

Путін згодом відвідає Донбас, але поки що конкретних планів на таку поїздку немає,

– каже Пєсков.

В російських ЗМІ вже поширювали інформацію про те, що Пєсков нібито відвідав окупований Луганськ та вночі 9 листопада повернувся до Росії. Повідомлялося, що речник Путіна нібито "проводив навчання для пресслужб та ЗМІ".

Чи поїде Путін на Саміт G20

Кремль досі не може визначитись щодо поїздки Путіна на G20. Пєсков заявляє, що поки обговорюються різні формати. Остаточне рішення він повідомить днями.

Зазначимо! Раніше президент Індонезії заявляв, що Владімір Путін, скоріш за все, відмовиться від участі у саміті. Натомість 8 листопада він зазначив, що президент країни-агресорки приєднається до G20 в онлайн-форматі.

Коротко про саміт "Великої двадцятки"

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