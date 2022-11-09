По информации росСМИ, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил о поездке Путина на оккупированный Донбасс. Конкретных терминов пока не называют.
Достойно внимания Загнанный в угол трусливый карлик уже понял, что проиграл войну, и догадывается, кто его убьет
Что будет делать президент России на Донбассе
Песков в своем заявлении подчеркнул, что план поездки Путина пока не был разработан.
Путин впоследствии посетит Донбасс, но пока конкретных планов на такую поездку нет,
– говорит Песков.
В российских СМИ уже распространялась информация о том, что Песков якобы посетил оккупированный Луганск и ночью 9 ноября вернулся в Россию. Сообщалось, что спикер Путина якобы "проводил обучение для пресс-служб и СМИ".
Поедет ли Путин на Саммит G20
Кремль до сих пор не может определиться с поездкой Путина на G20. Песков заявляет, что пока обсуждаются разные форматы. Окончательное решение он сообщит на днях.
Коротко о саммите "Большой двадцатки"
- Президент США Джо Байден не намерен встречаться с Путиным в рамках саммита. В то же время Белый дом настаивает на том, чтобы Украина принимала участие во встрече даже если там будет президент государства-агрессора.
- Зеленский ранее заявлял, что не будет участвовать в саммите, если на нем будет президент России. Также в МИД Украины призвали отозвать приглашение Путину и исключить Россию из группы, ведь террористы не могут сидеть за столом с мировыми лидерами.
- 8 ноября президент Зеленский заявил, что все-таки примет участие в саммите лидеров G20. Спикер президента Сергей Никифоров сказал, что вероятнее всего, это произойдет в онлайн-формате. То есть, на Бали Зеленский не поедет.
- Глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко считает, что вероятность присутствия Путина на саммите достаточно высока. Он объясняет это тем, что интерес России к странам Азии возрос по мере того, что с государством-агрессором не желают иметь ничего общего на Западе.
- Международный обозреватель Иван Яковина считает, что до саммита Россия будет продолжать прибегать к циничным массированным атакам ракетами и дронами. Это оккупантам нужно для того, чтобы "выпросить" у Украины хоть какое-нибудь перемирие до 15 ноября.
Вас это может заинтересовать – Россию могут унизить на G20: смотрите видео