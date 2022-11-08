Ранее президент Индонезии заявлял, что Владимир Путин, скорее всего, откажется от участия в саммите. 8 ноября он отметил, что президент страны-агрессора присоединится к G20 в онлайн-формате.

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Присоединится, если разрешат

Путин присоединится к саммиту лидеров G20 на следующей неделе, "если такая ситуация возможна". Если нет – то кремлевский диктатор может присутствовать виртуально.

Ожидается, что на встрече на Бали доминирует напряжение вокруг вторжения России в Украину, которое Москва называет "спецоперацией". Западные страны неоднократно давили на Индонезию, чтобы исключить Путина из саммита лидеров. Однако президент Джоко Видодо заявил, что у его страны нет полномочий делать это без консенсуса между членами.

Отмечают, что в мероприятии примут участие несколько мировых лидеров, в том числе президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин.

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