Ранее президент Индонезии заявлял, что Владимир Путин, скорее всего, откажется от участия в саммите. 8 ноября он отметил, что президент страны-агрессора присоединится к G20 в онлайн-формате.
Важно Зеленский примет участие в саммите лидеров G20: поедет ли президент на Бали
Присоединится, если разрешат
Путин присоединится к саммиту лидеров G20 на следующей неделе, "если такая ситуация возможна". Если нет – то кремлевский диктатор может присутствовать виртуально.
Ожидается, что на встрече на Бали доминирует напряжение вокруг вторжения России в Украину, которое Москва называет "спецоперацией". Западные страны неоднократно давили на Индонезию, чтобы исключить Путина из саммита лидеров. Однако президент Джоко Видодо заявил, что у его страны нет полномочий делать это без консенсуса между членами.
Отмечают, что в мероприятии примут участие несколько мировых лидеров, в том числе президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин.
Страсти вокруг саммита растут: что известно
- Ранее Зеленский заявил, что не будет принимать участие в саммите, если на нем будет президент России. Также в МИД Украины призвали отозвать приглашение Путину и исключить Россию из группы, ведь террористы не могут сидеть за столом с мировыми лидерами.
- Председатель Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко считает, что вероятность присутствия Путина на саммите достаточно высока. Он объясняет это тем, что интерес России к странам Азии возрос по мере того, что с ней не желают иметь ничего общего на Западе.
- Президент США Джо Байден также не намерен встречаться с Путиным в рамках саммита. В то же время Белый дом настаивает на том, чтобы Украина принимала участие во встрече даже если там будет президент государства-агрессора. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что США будут защищать Украину и осуждать Россию из-за войны.
- 8 ноября президент Зеленский заявил, что все-таки примет участие в саммите лидеров G20. Спикер президента Сергей Никифоров сказал, что вероятнее всего, это произойдет в онлайн-формате. То есть, на Бали Зеленский не поедет.
Больше об этом – Россию могут унизить на G20: смотрите видео