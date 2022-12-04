Действительно ли Путин приедет на Донбасс

Об этом 24 каналу сказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он шутит, что Кремль уже, по-видимому, закупил хромакей (инструмент с зеленым фоном, с помощью которого можно изменить изображение – 24 канала).

К теме Неужели выйдет из бункера: в Кремле анонсировали поездку Путина на оккупированный Донбасс

Эксперт говорит, что Россия просто нарисует, что Путин действительно приехал на Донбасс и ходит по тем руинам.

Если Путин туда приедет, то, вероятно, это будет какой-то его двойник. Не думаю, что он лично посетит Донбасс, ведь он – трус, хотя и считается полковником КГБ,

– заявил Ступак.

Экс-сотрудник СБУ отметил, что даже если представить тот нереальный сценарий, чтобы Путин действительно приехал, то это будет зачищенная территория – в радиусе 100 километров вокруг него не будет ни одного военного или техники.

"Это вообще будет где-то на границе России с Украиной, в бункере. Но покажут – якобы это центр Донецка, там будет стоять Пасечник и Пушилин, хотя я и не верю, что Путин приедет на Донбасс", – сказал Ступак.

Зачем Путину визит в Донбасс

По словам эксперта, Путин косплеит (копирует – 24 канал) украинского президента Владимира Зеленского.

Ведь Зеленский приезжал в Херсон на следующий день после освобождения города. И в Харьковской области он был. Президент Украины постоянно появляется на деокупированых территориях, и иностранные лидеры приезжают в Киев даже под обстрелами,

– заметил Ступак.

Ступак предположил, действительно ли Путин приедет на Донбасс: видео



Он считает, что сколько бы Путин ни говорил, что это все "показуха", его пиар-служба тоже хочет показать, что "лидер с народом".

Он же в начале своей карьеры то летал на пароплане, то на истребителе, а потом была пауза, и он около 10 лет нигде не появляется. Только пьет чай с мамашами и сидит в бункере. Поэтому ему говорят ехать", – сказал эксперт.

По его мнению, этот визит – головная боль для представителей ФСБ, ведь Путин даже из Кремля не выходил пешком, только на автомобиле с охраной.

Настроения россиян по поводу войны в Украине изменились: главное