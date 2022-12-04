"Переможний" глухий кут

Мені дуже цікаво побачити, як і скільки десятиліть викручуватиметься із ситуації, в яку сама себе загнала, облізла кішка, яка називала себе російським тигром.

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Війна може тривати ще довго. Дуже довго. Але з тим же марним для російських патріотів результатом. Тому що російське тупувате керівництво неадекватно оцінює себе і оцінювало ще до початку війни. Бо її не треба було й починати. І що довше вона триватиме, то менше шансів у РФ повернутися до цивілізації.

Темні часи

Кожен місяць цієї тупої, безглуздої бійні заганяє їх в ізоляцію, бідність і безнадію на довгі роки. Вони спалюють своє майбутнє, майбутнє своїх дітей і вже взялися за перспективи для онуків.

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Навіть якщо вони капітулують сьогодні, то попереду на них чекає дуже тяжка чверть століття. Якщо ж вони вбиватимуть себе об Україну ще річок-інший, то 50 темних років – це той мінімум, який їм світить.

Жахлива перспектива. Але заслужена. Ти цього хотів, Жорже Данден!

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