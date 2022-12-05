Попытка номер 10000: Путин снова "едет" на Донбасс

Почему я делаю такой вывод? Дело в том, что Путин снова собирается посетить Донецк и Луганск. Первые сообщения о том, что Путин едет на Донбасс, начали появляться еще летом. Первое из них было еще 5 июля 2022 года. В это время ориентировочно и началось сражение за Бахмут.

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Путин все время едет и едет. После 5 июля он собрался в Донбасс 6 сентября, но почему-то так и не доехал. Конечно, Путин не сц*кло. Он смелее всех.

После 6 сентября в следующий раз на Донбасс Владимир Владимирович собрался 9 ноября. Российские СМИ писали, что "Путин со временем посетит Донбасс, но пока конкретных планов на такую поездку нет". Нет то и нет. Они не появились даже до декабря.

ВСУ могут освободить Донбасс быстрее, чем Путин туда соберется

Теперь мы снова видим, что "Путин со временем посетит Донбасс". Может, и посетит, а может, и нет. На Донбасс он собрался, но возникают вопросы:

хватит ли ему смелости,

будет ли ему куда ехать.

В Херсон он тоже собирался, но не доехал. Кстати, в Крым Путин тоже перестал ездить. Возможно, это связано с тем, что в его бронированный Aurus могут прилететь украинские ракеты.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил недавно освобожденные Изюм и Херсон. Выходит, что Путин, конечно же, ничего не боится, но отдувается исключительно звонками на передовую.

Война для россиян не закончится Бахмутом

Сражение за Бахмут длится 5 месяцев. Согласно данным Минобороны Украины, за ноябрь погибли 19 тысяч российских солдат. Если учесть, что основные бои были на Бахмутском направлении и там поля завалены российскими солдатами, возникает предположение, что преимущественно российские товарищи умирают именно там – в Донецкой области.

Потери россиян в военной технике стали значительно меньше. Это наталкивает на вывод, что российские генералы просто гонят этих несчастных "мобиков" и вагнеровцев на украинские позиции. Настоящие российские военные начальники.

Если этот город в конце концов захватят, то неужели кто-то в России думает, что на этом закончится война? Или украинская армия сложит оружие? Или Запад перестанет поставлять нам оружие и боеприпасы? Нет. Война будет продолжаться.

Я понимаю, что Бахмут для Путина – это способ определенной компенсации. Они думают, что после Херсона смогут что-нибудь показать. Однако если они все-таки захватят город, который штурмуют уже 5 месяцев, неужели это будет свидетельством того, что российская победоносная армия возродилась? Нет. Скорее как раз наоборот.

Если Россия будет продолжать терять армию такими же темпами, как под Бахмутом, то из 300 тысяч мобилизованных ничего не останется. Придется искать новых 300 тысяч.

Ждем Путина на Донбассе, хотя там же нет его бункеров... А если он все-таки не сц*кло и приедет, то прилетит большая украинская ракета и наступит мир во всем мире.