Попытка номер 10000: Путин снова "едет" на Донбасс
Почему я делаю такой вывод? Дело в том, что Путин снова собирается посетить Донецк и Луганск. Первые сообщения о том, что Путин едет на Донбасс, начали появляться еще летом. Первое из них было еще 5 июля 2022 года. В это время ориентировочно и началось сражение за Бахмут.
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Путин все время едет и едет. После 5 июля он собрался в Донбасс 6 сентября, но почему-то так и не доехал. Конечно, Путин не сц*кло. Он смелее всех.
После 6 сентября в следующий раз на Донбасс Владимир Владимирович собрался 9 ноября. Российские СМИ писали, что "Путин со временем посетит Донбасс, но пока конкретных планов на такую поездку нет". Нет то и нет. Они не появились даже до декабря.
ВСУ могут освободить Донбасс быстрее, чем Путин туда соберется
Теперь мы снова видим, что "Путин со временем посетит Донбасс". Может, и посетит, а может, и нет. На Донбасс он собрался, но возникают вопросы:
- хватит ли ему смелости,
- будет ли ему куда ехать.
В Херсон он тоже собирался, но не доехал. Кстати, в Крым Путин тоже перестал ездить. Возможно, это связано с тем, что в его бронированный Aurus могут прилететь украинские ракеты.
Война для россиян не закончится Бахмутом
Сражение за Бахмут длится 5 месяцев. Согласно данным Минобороны Украины, за ноябрь погибли 19 тысяч российских солдат. Если учесть, что основные бои были на Бахмутском направлении и там поля завалены российскими солдатами, возникает предположение, что преимущественно российские товарищи умирают именно там – в Донецкой области.
Потери россиян в военной технике стали значительно меньше. Это наталкивает на вывод, что российские генералы просто гонят этих несчастных "мобиков" и вагнеровцев на украинские позиции. Настоящие российские военные начальники.
Если этот город в конце концов захватят, то неужели кто-то в России думает, что на этом закончится война? Или украинская армия сложит оружие? Или Запад перестанет поставлять нам оружие и боеприпасы? Нет. Война будет продолжаться.
Я понимаю, что Бахмут для Путина – это способ определенной компенсации. Они думают, что после Херсона смогут что-нибудь показать. Однако если они все-таки захватят город, который штурмуют уже 5 месяцев, неужели это будет свидетельством того, что российская победоносная армия возродилась? Нет. Скорее как раз наоборот.
Ждем Путина на Донбассе, хотя там же нет его бункеров... А если он все-таки не сц*кло и приедет, то прилетит большая украинская ракета и наступит мир во всем мире.