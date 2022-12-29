Вони приїхали до мосту близько 12:00 і все ще чекають своєї черги. Телеграм-канали пишуть, що окупанти ж перевіряють авто за допомогою рентгену, передає 24 канал.

До речі На Брянщині та в окупованому Криму "працювала" ППО, а на Бєлгородщині знищено систему С-300

Російські прикордонники сканують усі авто, вишукуючи заборонеі предмети. На в'їзді часто бувають затори. Втім, якщо минулого тижня їх можна було подолати за годину, зараз люди стоять цілий день.

У мережі показали відео:

"Бавовна" в Криму

В Джанкої, що в окупованому Криму зранку 29 грудня пролунали вибухи. За словами очевидців, було чутно 3 – 4 вибухи, а потім над передмістям здійнявся дим.

Росіяни традиційно писали, мовляв, ППО збиває щось в небі. До речі, інцидент стався під час масованої ракетної атаки по Україні.

Окупанти оголосили у Криму високий рівень "терористичної загрози"

Схоже, загарбники побоюються "бавовни" у Криму. Гауляйтер Криму Сєргєй Аксьонов оголосив високий рівень "терористичної небезпеки". Він триватиме з 6 до 21 січня.

До речі, глава ГУР Міноборони Кирило Буданов радив українцям планувати відпустку в Криму на літо 2023 року.