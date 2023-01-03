Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал. Яка насправді причина вибухів – поки уточнюється. Очікуємо на офіційну інформацію.

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У Джанкої лунають потужні вибухи

Так, місцеві пабліки тимчасово окупованого Джанкоя написали, що у місті буцімто працює ППО. Це означає, що там сталася нова "бавовна".

Також очевидці кажуть, що буцімто "знищено" якусь "ціль". Не дивно, якщо після цього російські окупанти почнуть звинувачувати у вибухах Україну.



Таке небо зараз у Джанкої / Фото місцеві телеграм-канали

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