Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал. Яка насправді причина вибухів – поки уточнюється. Очікуємо на офіційну інформацію.
Зверніть увагу "Крим прийняв естафету": в Джанкої повідомили про серію вибухів
У Джанкої лунають потужні вибухи
Так, місцеві пабліки тимчасово окупованого Джанкоя написали, що у місті буцімто працює ППО. Це означає, що там сталася нова "бавовна".
Також очевидці кажуть, що буцімто "знищено" якусь "ціль". Не дивно, якщо після цього російські окупанти почнуть звинувачувати у вибухах Україну.
Таке небо зараз у Джанкої / Фото місцеві телеграм-канали
Інші вибухи у Джанкої
- У тимчасово окупованому Криму 31 грудня було гучно. Тоді повідомляли про звуки вибухів у Джанкої.
- Місцеві телеграм-канали писали, що причиною вибухів могла бути атака безпілотників на російську військову базу в районі села Майське. Наразі офіційної реакції російської влади Криму та міноборони Росії щодо цієї ситуації немає.
- Окрім цього, 29 грудня на північ тимчасово окупованого Криму – у місто Джанкой завітала "бавовна". Точної інформації немає, але місцеві пабліки писали про те, що спрацювала протиповітряна оборона російських окупантів.
- Зверніть увагу, що після відступу з Херсона військовий аеродром поблизу Джанкоя в окупованому Росією Криму став головним логістичним хабом для російської армії та місцем базування ударних гелікоптерів.