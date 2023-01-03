Об этом сообщают местные телеграм-каналы, информирует 24 канал. Какая на самом деле причина взрывов – пока уточняется. Ожидаем официальную информацию.
Обратите внимание "Крым принял эстафету": в Джанкое сообщили о серии взрывов
В Джанкое раздаются мощные взрывы
Так, местные паблики временно оккупированного Джанкоя написали, что в городе работает ПВО. Это значит, что там произошел новый "хлопок".
Также очевидцы говорят, что якобы "уничтожена" некая "цель". Неудивительно, если после этого российские оккупанты начнут обвинять во взрывах Украину.
Такое небо сейчас в Джанкое / фото местных телеграм-каналов
Другие взрывы в Джанкое
- Во временно оккупированном Крыму 31 декабря было громко. Тогда сообщали о звуках взрывов в Джанкое.
- Местные телеграм-каналы писали, что причиной взрывов могла быть атака беспилотников на российскую военную базу в районе села Майское. Пока официальной реакции российских властей Крыма и минобороны России относительно этой ситуации нет.
- Кроме этого, 29 декабря на север временно оккупированного Крыма – в город Джанкой пришел "хлопок". Точной информации нет, но местные паблики писали о том, что сработала противовоздушная оборона российских оккупантов.
- Обратите внимание, что после отступления из Херсона военный аэродром возле Джанкоя в оккупированном Россией Крыму стал главным логистическим хабом для российской армии и местом базирования ударных вертолетов.