Об этом сообщают местные телеграм-каналы, информирует 24 канал. Какая на самом деле причина взрывов – пока уточняется. Ожидаем официальную информацию.

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В Джанкое раздаются мощные взрывы

Так, местные паблики временно оккупированного Джанкоя написали, что в городе работает ПВО. Это значит, что там произошел новый "хлопок".

Также очевидцы говорят, что якобы "уничтожена" некая "цель". Неудивительно, если после этого российские оккупанты начнут обвинять во взрывах Украину.



Такое небо сейчас в Джанкое / фото местных телеграм-каналов

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