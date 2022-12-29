Об этом 24 каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он отметил, что это может свидетельствовать о прилете в Джанкой беспилотников.

Обратите внимание Аэродром в оккупированном Джанкое стал главным логистическим хабом русских войск.

По его словам, чуть позже станет известно, что там произошло.

Крым является военным хабом оккупантов

Чубаров сообщил, что на полуострове оккупанты используют как огромный хаб военной техники.

Кроме того, в Крыму еще задолго до 24 февраля россияне оборудовали много ракетно-зенитных комплексов, и из этих плацдармов они обстреливают материковую часть территории Украины,

– подчеркнул он.

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Глава Меджлиса крымскотатарского народа подчеркнул, что сейчас в Крыму в соответствующих местах на севере в Джанкойском и Советском (бывший Ичкинский) районах есть огромные хабы. Туда оккупанты подвозят военную технику и затем ее часть перебрасывают на территорию Херсонской области.

"Оттуда как раз в августе наносились удары по одной из таких баз в Джанкойском районе. Тогда российская армия понесла огромные потери", – заметил Рефат Чубаров.

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