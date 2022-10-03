Об этом 24 каналу сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, оккупанты продолжают разносить повестки, чтобы заставить людей прийти для сверки документов и прохождения медицинского осмотра.

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Тысячи крымских татар уехали из Крыма

Чубаров отметил, что жители Крыма сейчас в шоке и отходят от первой волны принудительной мобилизации.

Сейчас тысячи жителей Крыма, в основном крымские татары, чтобы избежать мобилизации, направляются через территорию третьих стран на материковую часть. И очень критическая ситуация складывается сейчас в Казахстане,

– рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Ведь, объяснил он, большинство людей могут въехать только в Казахстан, учитывая ситуацию с документами. Там находится несколько тысяч молодых крымских татар, которые не могут дальше ехать на материковую часть Украины, потому что у них не исправлены документы.

Потому что их родители из-за опасений преследований со стороны оккупантов после 2014 года не ездили в Херсонскую область, чтобы эти юноши получили украинские паспорта.

Кто-то попал в Казахстан с российским внутренним паспортом, потому что он был навязан всем живущим в Крыму и с украинским свидетельством о рождении. Он дальше не может ехать – Казахстан не граничит с Украиной, поэтому нужно через третьи страны,

– заявил Чубаров.

В то же время, добавил он, нужно срочно решать многие вопросы, связанные с составлением маршрутов и договоренностями со странами. Ведь надо перевозить этих людей в соответствии с определенным режимом. А наша исполнительная власть до этого еще не дошла, хотя прошла уже неделя.

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Какие проблемы с документами возникают

Чубаров рассказал, что якобы российская оккупационная администрация определила мобилизационный ресурс Крыма цифрой в 60 тысяч человек.

Они попытались раздать такое количество повесток для того, чтобы всех этих людей взять на более или менее достоверный учет,

– отметил глава Меджлиса крымскотатарского народа.

По его словам, в военкоматы пришли до 20 тысяч, из которых они отобрали 5 тысяч. В то же время оккупанты продолжают разносить повестки, чтобы заставить людей прийти для сверки документов, прохождения медицинского осмотра. А если человек не послушает, то ему грозит административное наказание.

Поэтому они пытаются вытащить человека и сразу вручить ему мобилизационное удостоверение, а там он уже не может отказываться. Крым ждет вторая – третья волны мобилизации по 20 тысяч. Это колоссальная нагрузка на его население,

– подчеркнул Чубаров.

К тому же, заметил он, крымчане осознают, что их делают соучастниками международного преступления, которое совершает Россия, пытаясь направить против собственного украинского государства. Поэтому Крым сейчас оказался в достаточно бедственном положении.

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