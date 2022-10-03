Об этом 24 каналу сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, оккупанты продолжают разносить повестки, чтобы заставить людей прийти для сверки документов и прохождения медицинского осмотра.
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Тысячи крымских татар уехали из Крыма
Чубаров отметил, что жители Крыма сейчас в шоке и отходят от первой волны принудительной мобилизации.
Сейчас тысячи жителей Крыма, в основном крымские татары, чтобы избежать мобилизации, направляются через территорию третьих стран на материковую часть. И очень критическая ситуация складывается сейчас в Казахстане,
– рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа.
Ведь, объяснил он, большинство людей могут въехать только в Казахстан, учитывая ситуацию с документами. Там находится несколько тысяч молодых крымских татар, которые не могут дальше ехать на материковую часть Украины, потому что у них не исправлены документы.
Потому что их родители из-за опасений преследований со стороны оккупантов после 2014 года не ездили в Херсонскую область, чтобы эти юноши получили украинские паспорта.
Кто-то попал в Казахстан с российским внутренним паспортом, потому что он был навязан всем живущим в Крыму и с украинским свидетельством о рождении. Он дальше не может ехать – Казахстан не граничит с Украиной, поэтому нужно через третьи страны,
– заявил Чубаров.
В то же время, добавил он, нужно срочно решать многие вопросы, связанные с составлением маршрутов и договоренностями со странами. Ведь надо перевозить этих людей в соответствии с определенным режимом. А наша исполнительная власть до этого еще не дошла, хотя прошла уже неделя.
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Какие проблемы с документами возникают
Чубаров рассказал, что якобы российская оккупационная администрация определила мобилизационный ресурс Крыма цифрой в 60 тысяч человек.
Они попытались раздать такое количество повесток для того, чтобы всех этих людей взять на более или менее достоверный учет,
– отметил глава Меджлиса крымскотатарского народа.
По его словам, в военкоматы пришли до 20 тысяч, из которых они отобрали 5 тысяч. В то же время оккупанты продолжают разносить повестки, чтобы заставить людей прийти для сверки документов, прохождения медицинского осмотра. А если человек не послушает, то ему грозит административное наказание.
Поэтому они пытаются вытащить человека и сразу вручить ему мобилизационное удостоверение, а там он уже не может отказываться. Крым ждет вторая – третья волны мобилизации по 20 тысяч. Это колоссальная нагрузка на его население,
– подчеркнул Чубаров.
К тому же, заметил он, крымчане осознают, что их делают соучастниками международного преступления, которое совершает Россия, пытаясь направить против собственного украинского государства. Поэтому Крым сейчас оказался в достаточно бедственном положении.
Что известно о мобилизации в оккупированном Крыму
- Во временно оккупированном Крыму до 21 сентября проходила скрытая мобилизация. Пока известно, что почти 160 военных уже погибли.
- Все действия оккупантов в Крыму свидетельствуют о том, что "мобилизацию" на полуострове они готовили заранее. Планируемые мероприятия направлены на максимальное привлечение мужского крымскотатарского населения к войне против Украины.
- После объявления диктатором Путиным мобилизации в России больше повесток получают представители нацменьшинств. Не обошло это и этнических жителей временно оккупированного Крыма – крымских татар.