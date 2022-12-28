Траншеи обнаружили вокруг радиолокационной станции в районе Лазурного, что в южной части полуострова. Об их существовании на территории Крыма сообщали еще в ноябре 2022 года.
Читайте также Страх имеет большие глаза: в Крыму начали рыть окопы на пляжах
Что происходит в Крыму
Траншеи были зафиксированы с помощью последних спутниковых снимков высокого разрешения,
– написал швейцарский OSINT-аналитик Питте.
Он также добавил, что систему траншей могли расширить с момента съемки.
Спутниковые кадры, на которых видны траншеи в Крыму / Фото Бенджамина Питте
Следует заметить, что в ноябре траншеи на спутниковых снимках увидели на севере Крыма. Тогда оккупанты строили оборонительные рубежи возле КПВВ "Чонгар" и Армянска.
Заметьте Паника в Крыму растет, россияне ежедневно покидают полуостров и минируют пляжи, – военный
Что происходит в Крыму
- После "хлопка" во временно оккупированном Крыму и побед нашей армии россияне начали строить траншеи. Известно, что они вырыли окопы на пляжах в поселке Черноморское.
- Кроме того, там дежурила так называемая "полиция" оккупантов. Стоит сказать, что поселок Черноморский – в западной части Крыма на Тарханкутском полуострове, на берегу Акмечетской бухты Каркинитского залива. Это ориентировочно в 140 километрах от Симферополя, с которым поселок связан дорогой.
- Более того, 18 декабря на временно оккупированном полуострове зафиксировали новые окопы. В этот раз тоже на берегу Черного моря. Их фото были опубликованы в сети, однако точное местоположение не указали.