Траншеї виявили довкола станції радіолокації в районі Лазурного, що в південній частині півострова. Про їх існування на території Криму повідомляли ще у листопаді 2022 року.
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Що відбувається в Криму
Траншеї було зафіксовано за допомогою останніх супутникових знімків високої роздільної здатності,
– написав швейцарський OSINT-аналітик Пітте.
Він також додав, що систему траншей могли розширити з моменту знімання.
Супутникові кадри, на яких видно траншеї в Криму / Фото Бенджаміна Пітте
Варто зауважити, що у листопаді траншеї на супутникових знімках побачили на півночі Криму. Тоді окупанти будували оборонні рубежі біля КПВВ "Чонгар" та Армянська.
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Що відбувається в Криму
- Після "бавовни" в тимчасово окупованому Криму та перемог нашої армії росіяни почали будувати траншеї. Відомо, що вони викопали окопи на пляжах у селищі Чорноморське.
- Окрім того, там чергувала так звана "поліція" окупантів. Варто сказати, що селище Чорноморське – в західній частині Криму на Тарханкутському півострові, на березі Акмечетської бухти Каркінітської затоки. Це орієнтовно за 140 кілометрів від Сімферополя, з яким селище пов'язане дорогою.
- Ба більше, 18 грудня на тимчасово окупованому півострові зафіксували нові окопи. Цього разу теж на березі Чорного моря. Їх фото опублікували в мережі, проте точне місце розташування не вказали.