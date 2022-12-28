Траншеї виявили довкола станції радіолокації в районі Лазурного, що в південній частині півострова. Про їх існування на території Криму повідомляли ще у листопаді 2022 року.

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Що відбувається в Криму

Траншеї було зафіксовано за допомогою останніх супутникових знімків високої роздільної здатності,

– написав швейцарський OSINT-аналітик Пітте.

Він також додав, що систему траншей могли розширити з моменту знімання.



Супутникові кадри, на яких видно траншеї в Криму / Фото Бенджаміна Пітте

Варто зауважити, що у листопаді траншеї на супутникових знімках побачили на півночі Криму. Тоді окупанти будували оборонні рубежі біля КПВВ "Чонгар" та Армянська.

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Що відбувається в Криму