У мережі опублікували нові світлини, на яких видно окопи на пляжах окупованого півострова, пише 24 канал. Точне місце, де були зроблені світлини, не вказано.

До речі Якщо треба буде – воюватимемо за Крим, і ні в кого не спитаємо, – Данілов

Окопи з'явилися вздовж берегової лінії

Окупанти риють траншеї на узбережжі Чорного моря. Цілком очевидно, що росіяни готуються не відпочивати в Криму, хоча наші воїни можуть влаштувати спеку окупантам навіть взимку.

Окопи на узбережжі Чорного моря / Фото з телеграму "Оперативний ЗСУ"

У Криму з'явилися окопи: що відомо