В сети опубликовали новые фотографии, на которых видны окопы на пляжах оккупированного полуострова, пишет 24 канал. Точное место, где были сделаны фотографии, не указано.
Кстати Если нужно будет – будем воевать за Крым, и ни у кого не спросим, – Данилов
Окопы появились вдоль береговой линии
Оккупанты роют траншеи на побережье Черного моря. Совершенно очевидно, что россияне готовятся не отдыхать в Крыму, хотя наши воины могут устроить жару оккупантам даже зимой.
Окопы на побережье Черного моря / Фото с телеграммы "Оперативный ВСУ"
В Крыму появились окопы: что известно
- В публичном пространстве все чаще появляются сообщения о том, что Украина сама будет решать, как возвращать Крым. В частности, в США заявили, что украинские силы решают, как проводить операции внутри своей страны.
- Кроме того, в США понимают, что военное наступление Украины на Крым неизбежно, хотя и опасаются, что Россия может применить ядерное оружие в ответ.
- После очередного "хлопка" в Крыму оккупанты начали рыть окопы на побережье полуострова. Траншеи уже выкопали на пляжах в поселке Черноморское. Вдоль окопов дежурит местная полиция.
- Украинская разведка сообщила о том, что оккупанты пытаются дополнительно укрепить береговую линию, опасаясь высадки украинского десанта.
- Как сообщило Минобороны, местные жители заявляют, что траншеи появляются на восточном побережье полуострова. Там россияне даже строят бетонные укрепления.