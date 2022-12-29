Про це повідомила речниця голови ОВА Олена Шапова. Вона зазначила, що вороги ще раз влучили в об'єкт критичної інфраструктури Харкова.
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"На місці працюють слідчі, пожежі немає, руйнування уточнюються", – сказала Шапова.
Обстріл Харківської області
Ворог за сьогодні обстріляв понад десяток населених пунктів Харківщини. Про це розповіли в Генеральному штабі Збройних Сил України.
Під атаку потрапили Гур'їв, Сотницький Козачок, Стрілеча, Зелене, Огірцеве, Гатище, Колодязне, Рідкодуб, Новомлинськ і Дворічна, Куп'янськ, Котлярівка, Табаївка і Лозова.
Що відбувається на Харківщині
- Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що ППО вранці збила частину ракет, але 4 влучили в інфраструктурні об'єкти Харкова.
- Після 14:00 росіяни знову атакували регіон. Ціллю стала критична цивільна інфраструктура. Росіяни вбили 2 чоловіків. Ще один у середньому стані тяжкості.
- Крім цього, Харківщина досі бореться з наслідками ракетних ударів 28 грудня. Без тепла залишилася приблизно тисяча будинків.