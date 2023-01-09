Погибшей было 60 лет. Как оказалось, она была владелицей мясного магазина.
Важно Оккупанты ударили ракетой по рынку в Харьковской области: есть пострадавшие и погибшая
В результате обстрела Харьковщины погибла женщина
Очевидица происшествия Нина Горошко рассказала, что на обстрелянном рынке в Шевченково погибшая имела собственный магазин с мясом. Женщина была очень хорошим человеком.
Очень хороший человек был, всегда помогала, я без нее жизнь не представляю,
– сообщила Нина Горошко.
Кроме этого, также была ранена 11-летняя девочка – внучка погибшей женщины. По словам очевидицы обстрела, ракетный удар произошел мгновенно.
"Мы всегда по понедельникам выходим принимать мясо на вторник. Я не понимаю, что происходит: в голове шум, ноги-руки трясутся, пальцы болят. Покупателей не было. Это произошло мгновенно. У нас здесь рынок и все", – добавила Нина Горошко.
Погибшую женщину достали из-под завалов / фото Кирилл Тимошенко
Обстрел Харьковщины 9 января: все, что известно
- В поселке Шевченково Купянского района оккупанты нанесли ракетный удар. Предварительно, с ЗРК С-300. Захватчики ударили по местному рынку.
- Сначала в ОВА сообщали, что в результате ракетного удара пострадали 7 мирных жителей. Среди них – 13-летняя девочка.
- Позже в прокуратуре рассказали, что погибли две женщины. Еще три женщины и 10-летняя девочка получили ранения.
- Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко опубликовал фото с места ракетного удара. На них можно увидеть, как спасатели достали из-под завалов погибшую женщину.