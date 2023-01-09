Загиблій було 60 років. Як виявилось, вона була власницею м'ясного магазину.

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Очевидиця події Ніна Горошко розповіла, що на обстріляному ринку у Шевченковому загибла мала власний магазин з м'ясом. Жінка була дуже хорошою людиною.

Дуже хороша людина була, завжди допомагала, я без неї життя не уявляю,

– повідомила Ніна Горошко.

Окрім цього, також було поранено 11-річну дівчинку – онуку загиблої жінки. За словами очевидиці обстрілу, ракетний удар стався миттєво.

"Ми завжди понеділками виходимо приймати м'ясо на вівторок. Я не розумію, що відбувається: в голові шум, ноги-руки трусяться, пальці болять. Покупців не було. Це сталося миттєво. У нас тут ринок й усе", – додала Ніна Горошко.

Загиблу жінку дістали з-під завалів / фото Кирило Тимошенко

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