Загиблій було 60 років. Як виявилось, вона була власницею м'ясного магазину.
Важливо Окупанти вдарили ракетою по ринку на Харківщині: є постраждалі та загибла
Внаслідок обстрілу Харківщини загинула жінка
Очевидиця події Ніна Горошко розповіла, що на обстріляному ринку у Шевченковому загибла мала власний магазин з м'ясом. Жінка була дуже хорошою людиною.
Дуже хороша людина була, завжди допомагала, я без неї життя не уявляю,
– повідомила Ніна Горошко.
Окрім цього, також було поранено 11-річну дівчинку – онуку загиблої жінки. За словами очевидиці обстрілу, ракетний удар стався миттєво.
"Ми завжди понеділками виходимо приймати м'ясо на вівторок. Я не розумію, що відбувається: в голові шум, ноги-руки трусяться, пальці болять. Покупців не було. Це сталося миттєво. У нас тут ринок й усе", – додала Ніна Горошко.
Загиблу жінку дістали з-під завалів / фото Кирило Тимошенко
Обстріл Харківщини 9 січня: все, що відомо
- У селищі Шевченкове Куп'янського району окупанти завдали ракетного удару. Попередньо, з ЗРК С-300. Загарбники вдарили по місцевому ринку.
- Спочатку в ОВА повідомляли, що внаслідок ракетного удару постраждало 7 мирних мешканців. Серед них – 13-річна дівчинка.
- Згодом у прокуратурі розповіли, що загинули дві жінки. Ще троє жінок та 10-річна дівчинка отримали поранення.
- Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко опублікував фото з місця ракетного удару. На них можна побачити, як рятувальники діставали з-під завалів загиблу жінку.